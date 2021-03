Este lunes, Olga Moreno y Rocío Flores llegaban a Madrid para que la primera de ellas pusiera rumbo a ‘Supervivientes’. Así de emocionadas se despedían

Olga Moreno se ha embarcado en su aventura más agridulce: su participación en ‘Supervivientes‘. Cuando firmó el contrato con Mediaset no se imaginaría el revuelo mediático que dejaría aquí en torno a su familia después de que Rocío Carrasco rompiera su silencio 25 años después. La emisión de la docu-serie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ supuso incluso que se llegara a barajar que Olga Moreno no viajaría a Honduras y rechazaría su participación en ‘Supervivientes’. Finalmente, no ha sido así y ya se ha despedido de los suyos. Este lunes, Olga llegaba acompañada a Madrid por Rocío Flores. Ambas acudieron a un despacho de abogados antes de despedirse para dar el pistoletazo de salida a su aventura en los Cayos Cochinos.

Vídeo: Gtres

Tras una tarde juntas en Madrid, Rocío Flores y Olga Moreno se despiden

Al finalizar la tarde, Rocío Flores acompañó a la mujer de su padre, Antonio David Flores, al hotel donde se alojaría antes de coger un vuelo con destino Honduras. Ambas no pudieron evitar emocionarse al despedirse. Y es que precisamente Olga se marcha en el momento más crítico en el que se encuentra la familia. En el mejor (o peor de los casos) podría estar hasta tres meses fuera sin conocer qué está pasando en España y cómo se encuentran los suyos. Aunque esto significaría que el concurso le va muy bien. En las imágenes que os compartimos a continuación, podemos ver a Olga y a Rocío fundirse en un emotivo abrazo y, entre lágrimas, despedirse.

Seguramente Rocío Flores le habrá dado buenos consejos a Olga Moreno, pues la hija de Rocío Carrasco llegó hasta la final de la anterior edición de ‘Supervivientes’, quedando tercera finalista. A pesar de que la empresaria no estaría muy convencida de marcharse y dejar este revuelo en España, una vez firmado el contrato con Mediaset, no sería fácil rescindirlo sin alguna clausula económica. A pesar de esto, intentará dar lo mejor de ella misma en el concurso e intentar evadirse de lo último acontecido en nuestro país tras las desgarradoras declaraciones de Rocío Carrasco, que han puesto a Antonio David Flores en el ojo del huracán.

Más unidas que nunca

Rocío Flores y Olga Moreno siempre han mostrado la excelente relación que mantienen. De hecho, en más de una ocasión, la nieta de Rocío Jurado ha asegurado que ella es su madre. Por si fuera poco, tan solo horas después de que se emitieran los dos siguientes episodios del documental de Rociíto, la joven compartía una foto abrazando a Olga Moreno. Y tras esa publicación, se subía al AVE con ella para estar juntas hasta el último momento, instante en el que se han tenido que decir adiós con lágrimas en los ojos. Sin lugar a dudas, será un viaje agridulce para Olga.