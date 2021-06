La andaluza quiere hacer realidad un sueño que afecta a uno de los hijos de Antonio David y que a la ex de este no le hará ninguna gracia.

Olga Moreno se ha pronunciado en ‘Supervivientes 2021’ sobre su familia. La mujer de de Antonio David Flores ha compartido con sus compañeros de ‘reality’ cuál es su plan para cuando el programa llegue al final y tenga que regresar a España para reunirse con las personas a las que más quiere.

«Quiero bautizar al niño y a Lola»

«Cuando salga de aquí quiero a bautizar al niño y a Lola. Me apetece un mogollón bautizarlo. El niño es muy ‘capillita«, ha anunciado en una conversación con otros concursantes. Su deseo de hacer que su hija haga el primero de los sacramentos de su niña, de ocho años, llega cuando se celebra su 22 aniversario al lado de su marido. Sin embargo, el hecho de que anhele hacer lo mismo con el hijo menor del exGuardia Civil y Rocío Carrasco seguro que no sentará nada bien a la hija de Rocío Jurado. Esta ha dejado muy clara cuál es su postura respecto a la pareja de su ex en la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.

Olga no solo ha pensado en cómo será el bautizo. También sabe quiénes serán los padrinos. Del «niño» sería «un tío suyo» y «la hermana de Rocío Jurado, Gloria Mohedano». Los de Lola, «Pitingo y su mujer«. Para la empresaria, su paso por los Cayos Cochinos ha sido decisivo para tomar la decisión de manera definitiva: «Los hemos ido dejando…. El que quiera venir, que venga».

Rocío Flores defiende a Olga Moreno

En el plató de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’, Rocío Flores no tardaba en explicar qué rodea a la voluntad de Olga. «Sí, la verdad es que siempre hemos sido los dos de bautizarnos y tal. Sé que van a llover críticas a tutiplén pero le hace ilusión bautizarlos porque a David le hace ilusión. Falleció mi abuela y decidí no hacer la comunión», contaba.

Las intenciones de Olga Moreno seguro que caerán como un jarro de agua fría a Rocío Carrasco, quien hace apenas unas horas sufría un ataque de ansiedad tras visitar la tumba de su madre en Chipiona con motivo del 15 aniversario de su muerte. Dentro de unas horas, la empresaria concederá una entrevista en directo en Telecinco. En ella piensa responder a todas las interrogantes que se le planteen sobre su vida. Y puede que su opinión sobre el posible bautizo de su hijo David sea una de ellas.

Rocío Carrasco ha criticado a Olga, «la madre coraje que ha salvado a dos niños de su madre»

No cabe duda de que la tormenta mediática desatada en torno a las dos principales mujeres en la vida de Antonio David está servida. Más aún cuando nuevos personajes se suman a la polémica y añaden más leña al fuego. El último en intervenir ha sido José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, quien ha sorprendido al revelar que no cree el testimonio de su sobrina en su docuserie. «Admitís que ella diga que no se cree las lágrimas de su hija, pues yo no me creo sus lágrimas. Una vez que ha perdido en los tribunales, ahora se quiere ganar a la gente con sus lágrimas… Yo no me la creo y no me la creo porque la conozco. Y conozco a sus hijos y conozco a su marido. A Rocío la conozco desde que nació. No me la puedo creer», ha dicho. «Lo que tenía que haber hecho es haberlo dicho en su momento y no se lo dijo absolutamente a nadie. Esa no es la solución. Ese es el fallo de ella».

Cabe recordar que en la serie documental sobre su vida, la madrileña ha arremetido en infinidad de ocasiones contra la mujer del malagueño. «¿Que le ha venido bien ser la madre coraje que ha salvado a dos niños de su madre? Le ha venido perfectamente, porque le ha reportado beneficio económico, sin más», se ha quejado. Olga, por su parte, también se ha defendido de lo que se pueda decir sobre ella desde los Cayos Cochinos: «Ellos (Rocío Flores y Antonio David) son sus hijos, no los míos. Yo soy madre de mi hija y ya está».