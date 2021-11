Olga Moreno hace piña con David Flores, su principal apoyo tras su separación

Olga Moreno y Antonio David Flores han roto su relación sentimental, pero de algún modo siempre seguirán siendo una familia. La mayor prueba de esta afirmación es la relación que sigue teniendo la sevillana con los hijos del ex guardia civil, Rocío Flores y su hermano David. Si bien esta era una de las mayores incógnitas cuando el matrimonio confirmó su separación, los últimos movimientos demuestran que siguen muy unidos a Olga. De hecho, acaba de ver la luz un vídeo en el que David está acompañando a la empresaria mientras trabaja en su tienda de ropa en la Costa del Sol, lo que desvela que tiene su apoyo incondicional pase lo que pase. No obstante, no es la única información destacable en esta historia, sino que también lo es el viaje que acaba de hacer Olga Moreno a su tierra, tal y como te mostramos en exclusiva en nuestra revista a partir de este miércoles.

No está siendo fácil para ninguno esta ruptura. Así se podía ver cuando Rocío Flores se rompía en directo en televisión y es que tras 20 años juntos deben de adaptarse a una nueva vida sin que Olga esté tan presente. No obstante, poco a poco van recuperando la normalidad, de hecho, la propia Rocío lo desvelaba en sus redes sociales hace tan solo unos días. Tras comentar que se encontraba más tranquila, explicó cómo estaban afrontando esta complicada situación: «Vamos a ser siempre una familia. Mi hermano está… No pasa nada. Llevamos un año mal, que lo estoy pasando mal, pero es algo que se sabe». Palabras que reflejaban el dolor de la familia, aunque intentó no profundizar en la separación, ya que, según ella, esta historia le pertenecía al matrimonio.

Es cierto que Olga sigue en silencio acerca del momento sentimental que está viviendo, aunque utiliza su cuenta de Instagram para de vez en cuando sincerarse. Fue hace algunos días cuando posteó una imagen de la hija que tiene en común con Antonio David, de David Flores y Rocío bajo un emotivo título: «Mi día es para ellos. Mis tres tesoros». Salvo esto pocas han sido las declaraciones o referencias sobre el momento que está viviendo y es que Olga prefiere vivir en silencio su separación. Al igual que su exmarido, apenas se ha pronunciado sobre el punto y final de su historia de amor y tan solo se ha limitado a seguir con su rutina. No ha sido fácil para ninguno tomar esta drástica decisión, no obstante, consideran que ha sido lo mejor después del año más difícil de su vida.

Los protagonistas han insistido en que la primera temporada de la docuserie ha hecho mucho daño a la familia, al igual que las duras acusaciones que se han hecho en contra de Antonio David. Varios baches que no han podido superar hasta tal punto que ya llevan vidas por separado.