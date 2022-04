Olga Moreno se ha mantenido en un estricto segundo plano desde que regresara a España de Honduras. La empresaria se ha alejado del foco mediático y más aún después de que se confirmara la relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores. En medio del giro de acontecimientos por el que la periodista ha roto su relación con el excolaborador de ‘Sálvame’ en pleno directo por haberle dado plantón en su cumpleaños, la ganadora de la última edición de ‘Supervivientes‘ está en medio de unas fuertes negociaciones para volver a televisión.

A lo largo de todo este tiempo, Olga Moreno ha recibido ofertas muy tentadoras para hablar de la situación por la que estaba pasando tras su paso por Cayos Cochinos. Sin embargo, la empresaria ha preferido guardar silencio y estar en un estricto segundo plano. Hasta ahora. Según publica ‘Informalia’, la todavía mujer de Antonio David Flores está en negociaciones para volver a sentarse en un plató de televisión y lo hará para convertirse en colaboradora de ‘Supervivientes’.

A pocos días de que los concursantes cojan el avión con el que pongan rumbo a Honduras, la cadena de Fuencarral está ultimando todos los detalles para los programas del reality de aventuras y por ello quieren contar con la última ganadora del mismo. Eso sí, tal y como desvela el medio citado anteriormente, Olga Moreno habría puesto una condición para regresar a televisión: no coincidir con Jorge Javier Vázquez. Por lo que, ante esto, previsiblemente podremos verla en los debates de ‘Supervivientes’ que este año están presentados por Ion Aramendi.

Sin embargo, no está claro si estas negociaciones van a llegar a buen puerto puesto que Olga Moreno no se siente cómoda en los platós de televisión y prefiere estar detrás de las cámaras y centrada en su negocio. Por ello, para no pasar por un mal trago, prefiere no coincidir con el presentador sobre el que piensa que se ha ensañado tanto con ella como con Rocío Flores. «Ella prefiere vivir con su sueldo de dependienta que sufrir en un plató. No le gustan las cámaras, no se siente cómoda ante ellas. No necesita el dinero, ganó ‘Supervivientes’ y ella no es de malgastarlo«, indica una fuente cercana a ‘Informalia’.

«No voy a poder continuar con mi relación»

Lo que está claro es que si finalmente llega a un acuerdo con la productora del programa, su regreso a televisión llega en medio de la ruptura en directo de Marta Riesco y Antonio David Flores. En concreto, la periodista rompía a llorar después de confirmar que no habría posado con su chico a las puertas del restaurante elegido para celebrar su 35 cumpleaños. La reportera no puede tirar más del carro y considera que ya ha dado lo suficiente a la relación como para que le hagan este feo.

«Me habría encantado que estuviese aquí. Cambié mi día de cumpleaños para que estuviese aquí porque no podía estar el martes. Tampoco ha podido estar hoy. Hay cosas que no dependen de una misma. Hoy espero poder estar a la altura de mis amigas. Para mí esto es un golpe muy duro y no voy a poder continuar mi relación después de esto. Siento decirlo así», decía con el semblante serio. Marta Riesco reconocía que llevaba «batallando» mucho tiempo por su relación y no encontraba que eso fuera recíproco. «A veces en la vida no se puede luchar contra todo y frente a todo. He aguantado las críticas constantes de la gente, de los compañeros, de la gente que apoyaba a la expareja, a la otra expareja… Siento hacer esto a mi familia el día que celebro mi cumpleaños», expresaba. Por amor propio, Marta Riesco tomaba la decisión de poner fin a su relación con Antonio David Flores. «Son demasiados feos y por mi dignidad no puedo más… Para mí hay un antes y un después de esto», sentenciaba.

Te interesará saber...