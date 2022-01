Olga Moreno ha decidido poner tierra de por medio y viajar a Sevilla para pasar tiempo con su familia. Allí ha sido vista este viernes junto a su hermana después de entrar en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ para apoyar a Rocío Flores. «Es una niña que solo mira por su familia, se tiene que mantener al margen. Ni ella ni yo sabíamos nada sobre la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco«, decía.

Después de unas horas complicadas, la sevillana ha contestado de manera irónica cuando le han preguntado por cómo está. «Divinamente», ha declarado antes de entrar en el coche. Pero no ha sido lo único que ha permitido conocer que realmente no es así. Y es que unos segundos después hacía un suspiro bastante determinante sobre la realidad de cómo vive este difícil momento.

Ha sido vista con su hermana Rosa, a la que está muy unida, en Sevilla. Olga ha tomado la decisión de pasar tiempo con su familia para desconectar de todo lo que está ocurriendo. De hecho, hace unos días colocaba un cartel en la puerta de su tienda para avisar de que permanecerá cerrada hasta el próximo lunes 17 de enero. Y el motivo ha sido el viaje que ha hecho a la capital hispalense para tomar aire.

Olga Moreno se muestra irónica al desvelar cómo se encuentra

Vídeo: Europa Press.

Olga Moreno rompía su silencio después de meses callada para apoyar a la hija de su expareja. «Estoy sobrellevando todo. Solo quiero entrar para decirle a Rocío que todo va a estar bien, ella merece que lo diga públicamente. No se lo merece. No voy a hablar de mí ni de su padre. Quiero que esté tranquila Rocío. Llevo 22 años con ella. Las dos sabemos lo que ha pasado, ella sabe lo que ha sufrido. Lo digo de verdad, nunca he mentido, he intentado ser lo más franca posible. Rocío no se merece lo que le están diciendo. Se tiene que mantener al margen, ella no sabía nada. Te amo, quiero que estés tranquila, que somos una familia. Te quiero», decía. Una llamada en la que ella se ha mostrado destrozada y en la que ha admitido que ella tampoco sabía absolutamente nada, eso sí, sospechaba «ciertas cosas». Se mostraba fuerte y dejó claro que tirará para adelante pase lo que pase. «Yo tampoco sabía nada, intuía cosas», añadía.

Está disfrutando de tiempo con su familia

Hace unos días Kiko Hernández acusó directamente a Rocío Flores por hablar fuera de plató muy mal de Olga Moreno, una acusación que ella ha negado por completo. Ambas se siguen teniendo muchísimo cariño, por lo que una vez más Olga ha salido en defensa de Rocío. «Estoy pendiente de ella, no se merece… Quien la conoce, ese corazón es muy grande. Ella y yo sabemos lo que hemos vivido. Lo tenemos muy claro. He entrado por ella. Le pedí que no hablara de mí, quería quitarle esa presión. No tiene nada que ver con la película. Quiero que no se preocupe», decía destrozada Olga. Declaraciones ante las que Rocío reaccionaba con un escueto «te quiero» mientras se secaba las lágrimas que de forma inevitable caían por sus mejillas.