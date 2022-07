Olga Moreno está dispuesta a recuperar las riendas de su vida, lo que pasa por alejarse del foco mediático o, al menos, sí dejar que las cuestiones sobre su corazón queden lejos del interés mediático. Eso sí, después de 22 años siendo la mujer de Antonio David Flores, es imposible mantenerse aislada por completo. Así, no ha tenido reparos en responder con sinceridad cuando ha sido preguntada sobre cómo es su relación actual con su exmarido, ahora que él ya no oculta su relación con Marta Riesco y la vive a todo tren y dando buena cuenta de sus planes y románticas escapadas en las redes sociales.

Vídeo: Europa Press

La madre de la hija pequeña de Antonio David Flores ha entendido a la perfección cuál es su papel en toda esta historia y qué lugar le corresponde, por lo que no reclama nada a su expareja. Se limita a verle feliz, aunque sea en brazos de otra mujer, pero el cariño que siente hacia él y la familia que formaron juntos está por encima de cualquier sentimiento de rencor. Es por eso que Olga Moreno ha perdonado a su exmarido por sus errores del pasado y tan solo está dispuesta a mirar hacia delante, por su propio bien y también por el de aquellos que ama. Pero no siempre ha sido igual de sencillo que lo está siendo ahora, como así reconoce la propia ganadora de ‘Supervivientes’, que no niega que ha pasado muy malos momentos desde su separación al verse desbordada por según qué circunstancias, pero que de todo esto ha aprendido y le permite afrontar con valentía a las preguntas más difíciles.

“Le deseo lo mejor siempre. Como en toda relación que se termina, tienes tus momentos, pero bueno, son veintidós años, siempre hemos sido muy felices y ahora estoy contenta”, reconoce Olga Moreno, que aún guarda cierto sentimiento de pérdida, aunque ha entendido que en el amor a veces se pierde y otras se gana. Eso sí, lo que le ha hecho especialmente gracia son los rumores que están pululando estos días y que afirma que Antonio David Flores y Marta Riesco tienen planes de boda para este mismo año.

¿Qué opina sobre este posible enlace? ¿Cómo ve que Rocío Flores haya hecho las paces con Marta Riesco? ¿Está Olga Moreno abierta al amor o prefiere disfrutar un poco más de su soltería? Vea el vídeo que acompaña estas líneas y despeja las incógnitas en una de las entrevistas a pie de calle más amables de Olga Moreno.