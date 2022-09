Olga Moreno no ha dudado en declarar en SEMANA cómo empezó todo: «A ver, la verdad es que yo desde hace algunos meses le tiraba los tejos. Tras mi separación, empecé a pasar más tiempo en Madrid y salíamos con sus amigos, con mis amigas… Pasábamos más tiempo juntos y yo todo el tiempo le tiraba los tejos, pero él solo se reía. No me tomaba en serio y no se lo creía», declara con una sonrisa tímida.