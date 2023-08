Olga Moreno cierra su tienda de Málaga

La vida da giros inesperados y si no que se lo digan a Olga Moreno. La hispalense ha charlado con la revista SEMANA, una entrevista exclusiva que ve la luz a partir de este miércoles en el kiosco y que sin duda dará que hablar. Y es que no solo nos habla de su relación con Agustín Etienne, con quien comenzó hace un año, sino también de su trabajo. "He cerrado mi tienda de ropa hace poco", asegura. Una dura confesión sobre la que entra en detalles y sobre cuyo cese nos da los motivos en el interior del último número. De momento ha renunciado a ser empresaria de moda, un sector en el que se sentía muy a gusto y donde incluso ella atendía a sus clientas, relación personal que disfrutaba y que dejará de tener a partir de ahora.

Una entrevista muy esperada: Olga Moreno en SEMANA

Olga Moreno tiene nuevos planes laborales y es que ella no sabe estar quieta. Con grandes miras e ideas en su cabeza, ella misma nos explica cómo se ve en el futuro y si le gustaría probar suerte de nuevo en otro negocio. También si baraja la posibilidad de trabajar en la televisión, un medio en el que se manejaba como pez en el agua, pero al que apenas ha vuelto tras su ruptura con Antonio David Flores. Comenzó con tremenda ilusión en su negocio, pero es consciente de que hay etapas que cerrar o simplemente transformar, sobre todo si te recuerdan a tu pasado.

Ella cada día salía pronto de casa para abrir su local en Málaga, donde ella o su socia estaban físicamente. Se implicaba al máximo, ejercía de embajadora luciendo sus propias prendas y apostaba por una clientela fiel. Pero algo ha cambiado en su vida, una metamorfosis sobre la que ha querido conversar con este medio. Dos años después de que su matrimonio con Antonio David terminara, Olga deja ver que tiene las cosas más claras que nunca. Quiere avanzar, pensar en sí misma y en lo que quiere para ella y los suyos en el futuro, por lo que hará lo posible por cumplir sus sueños.

La empresaria tiene otro ritmo vital, viaja continuamente y tiene otras ideas en su cabeza, las cuales traslada a la revista SEMANA. Olga Moreno no solo nos habla de su profesión actual, también profundiza en cómo está su corazón junto a Agustín Etienne, con quien ha encontrado la estabilidad sentimental. "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", dice en la charla exclusiva que hemos mantenido con ella. Por otro lado, responde en qué punto se encuentra su vínculo con Antonio David, con quien ya ha iniciado los trámites de divorcio. ¡No te lo puedes perder!

