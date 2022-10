Olga Moreno solo un día después de romper su silencio en televisión ha acaparado todas las miradas. No por un asunto relacionado con el corazón, sino por una demanda que le interpuso Rocío Carrasco a comienzos de 2021. La demandó por revelación de secretos después de que abriera una carta a nombre de Antonio David Flores que habían recibido en su domicilio mientras él se encontraba en ‘GH VIP’. El remitente era la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid, pero en el contenido se nombraba también a Rocío Carrasco y es el que el Fisco le pedía presuntamente al malagueño que no pagara su deuda a su ex, ya que Rocío supuestamente debía mucho dinero a Hacienda. Un año y medio después de aquello la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la querella, por lo que Olga Moreno no se sentará por este asunto en el banquillo.

Según ha contado ‘Es diario’, se ha archivado de forma provisional, pues se considera que no hay delito ni se han revelado secretos como pretendía demostrar la hija de Rocío Jurado. En su momento pidió 5 años de prisión para Olga, no obstante, la petición ha quedado en nada. La ex de Antonio David Flores no tendrá que verse las caras con Rocío Carrasco y tampoco abonar una multa económica, una victoria de la que quizás próximamente dé su versión. A pesar de que Rocío Carrasco creía que se habían vulnerado sus derechos y la denunció por lo penal, un juez considera que no es así. No cree que haya delito en haber abierto una carta de su marido, aunque contuviera información sobre Rocío.

Nada más conocer que Rocío Carrasco había interpuesto una demanda contra ella, SEMANA se puso en contacto con Olga y nos aseguró que estaba bien y tranquila ante lo sucedido. Olga Moreno prefirió ver los toros desde la barrera, por lo que se optó por no opinar sobre esta denuncia en la que otros rostros conocidos se vieron envueltos. Eso sí, en su tono y durante la conversación mantenida con este medio nos hizo llegar un mensaje tranquilizador, el mismo sentimiento de paz que ahora le acompaña. Los nervios no se apoderaron de ella, algo que vuelve a repetirse un año y medio después de aquello.

Olga esta vez no se ha pronunciado y no ha dado detalles de cómo se encuentra tras esta excelente noticia para su futuro legal.