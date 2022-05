Después de estar tiempo sin verla en un plató de televisión, Olga Moreno ha regresado este viernes a Telecinco. Semanas después de romper su silencio en SEMANA, la sevillana se ha sentado en ‘Déjate Querer’ para mostrar su faceta más desconocida frente a Toñi Moreno. A pesar de que no ha querido entrar en detalles sobre algunos aspectos de su vida privada, la empresaria ha hablado de sus planes de futuro, así como de lo que siente por su expareja, Antonio David Flores.

Olga Moreno reconocía que no estaba pasando por su mejor momento personal después de que minutos antes de su entrevista recibiera una mala noticia sobre la salud de su madre. Por esta razón, la sevillana tomó la decisión de no hablar de algunos aspectos de su vida privada y Toñi Moreno le invitaba a que volviera al programa en otra ocasión para poder conocerla más de cerca tocando algunos aspectos de su vida personal. En este ataque de sinceridad, la presentadora no pudo evitar meterle un corte a su invitada después de que esta asegurara que le encantó la entrevista que le hizo a Nacho Palau. «Entró nerviosísimo, pero fue verdad. Habló de sentimientos«, admitía. «¿Dices que yo no?», contestaba la ganadora de ‘Supervivientes 2021‘.

«Ella emocionalmente no está bien, pero necesita cariño. Otro día va a venir y se va a abrir en canal», proseguía Toñi Moreno y mencionaba la difícil etapa por la que estaba pasando Olga Moreno a raíz de su separación de Antonio David Flores. «Yo quiero que se me conozca a mí», mencionaba la invitada cuando escuchaba el nombre del padre de su hija Lola e insistía en que «lo quiero muchísimo».

Sobre esto, aunque sin entrar en detalles, Olga Moreno ha reconocido que su paso por el reality de aventuras de Telecinco le cambió la vida puesto que pasó de ser «anónima» a ir por la calle y que le pidieran fotos. «Desconecté, disfruté del programa, se han portado muy bien conmigo, tengo muy buen recuerdo. Yo pensaba en mi hija Lola. Hoy en día iría con los ojos cerrados», admite.

Olga Moreno tiene ganas de comerse el mundo y por ello ha reconocido que tiene muchos planes de futuro en mente: «Quiero disfrutar a tope, de mi hija, quiero salir, viajar, lo quiero hacer todo». No tiene intenciones de irse de Málaga y no cierra la puerta a volver a trabajar en televisión. En concreto, confiesa que se siente bien estando frente a Toñi Moreno, así como con su paso por ‘Supervivientes’. La sevillana tiene muchas ganas del verano y de hacer muchos planes con sus amigas y de estar con los suyos. «Mi afición es estar con los míos», cuenta.

Lo que le preocupa de su hija

En todo este tiempo, Olga Moreno ha reconocido que lo que más le importa es la felicidad de su hija y así ha querido trasladárselo a Toñi Moreno. «Que disfrute de cada momento, que sea lo que quiera, me gusta que todo el mundo esté bien. No quiero más», asevera. Tras esto, la presentadora le ha pedido disculpas por si en algún momento se ha sentido incómoda puesto que su objetivo siempre es que los invitados se vayan contentos. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La empresario ha admitido que se ha sentido muy cómoda y emocionada después de ver cómo una joven de 17 años tiene tatuado su nombre en el brazo.