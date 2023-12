Olga Moreno y Agustín Étienne, juntos por Navidad: las imágenes de su romántica cita

La Navidad es época de reencuentros. Abrazos con familiares que no has visto en un tiempo, ponerse al día con las últimas novedades... Un momento ideal para valorar a quienes están en tu vida y quiénes quieres que permanezcan el año que viene. Pues bien, parece que Olga Moreno y Agustín Étienne quieren estar en la vida del otro por muchos años más. Después de unos meses en los que parecía que la pareja había dejado su relación, ambos se han dejado ver juntos y acaramelados a las puertas de Navidad.

Olga Moreno y Agustín Étienne, de cita por el centro de Madrid

Tal y como confesó la ganadora de 'Supervivientes' a la revista SEMANA, había encontrado en su manager "un hombre que me respeta, que me hace feliz y que me da mi sitio". Su discreta relación, alejada de los focos mediáticos, iba viento en popa a toda vela, hasta que unos movimientos en sus redes sociales a principios de noviembre parecían indicar que estaban pasando por un mal momento: se dejaron de seguir en Instagram. No obstante, nada más alejado de la realidad: la pareja ha tenido una romántica cita en el centro de Madrid justo antes de las fiestas, aclarando así que siguen igual de felices que siempre.

Olga Moreno y Agustín Étienne tuvieron una romántica cita en un restaurante de la capital en la que ambos compartieron cena y mantel en un ambiente de lo más relajado. Durante toda la velada, la pareja compartió una acalorada conversación en la que parecían estar debatiendo de diferentes temas. Sin embargo, dejaron ver la complicidad que tanto les ha caracterizado durante estos casi dos años de relación. Después de pasar una tranquila velada en el interior del local, la ex concursante de 'Supervivientes' y el representante disfrutaron de un agradable paseo nocturno.

Rumores de crisis en la pareja

Así las cosas, a principios de diciembre, la ex mujer de Antonio David Flores compartía una imagen con su chico en su perfil de Instagram en la que ambos salían muy acaramelados. Una confirmación de que se había producido un acercamiento después de los rumores de separación a golpe de publicación en la que quedaba claro que siguen viviendo en una eterna luna de miel. Después de eso, volvieron a seguirse en sus respectivos perfiles y recondujeron así su relación. Atrás quedaron los momentos en los que parecían atravesar una profunda crisis.

Una separación que también fue respaldada por unas imágenes en las que aparecía Olga Moreno con el padre de su hija Lola, Antonio David. Fue precisamente en noviembre cuando salieron unas pruebas de que la ex pareja estaba disfrutando de una noche de copas juntos. Todo apuntaba a que la sevillana había dejado al argentino y había vuelto con su ex. A pesar de que ninguno de los protagonistas reaccionó a estas informaciones, ahora todo queda en saco roto, ya que Moreno y Étienne han vuelto a protagonizar estas imágenes que dejan claro que lo suyo va para largo.