En plena polémica por la suspensión de Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso, Olga Carmona ha recibido un sentido homenaje en Sevilla. Su ciudad natal se ha rendido ante la joven que se enteró de la muerte de su padre tras darle la victoria a España en la final del Mundial por un 1-0 frente a Inglaterra. La campeona del mundo no firmó el comunicado conjunto de sus compañeras en apoyo a Jenni, pero sí ha mostrado su apoyo a Jenni en redes. De esta manera ha querido referirse al controversial hecho una que no ha pasado desapercibido.

Olga Carmona se planta

"No dejaré que nada empañe este momento", han sido las contundentes palabras de Olga Carmona que se ha blindado durante este homenaje. Ella era la única protagonista y así ha querido afrontar esta cita clave para ella. Lógicamente, los periodistas que han acudido a cubrir el hecho no podían no preguntarle sobre la la suspensión del presidente de la Real Federación Española de fútbol (RFEF) por sus polémicos gestos en relación con su compañera de Selección.

"Sí, claro que apoyo a Jenni. Yo, además, puse un tuit en el que apoyaba a Jennni Hermoso, pero en este caso no quiero hacer ningún tipo de comentario, está todo en mano de los encargados y yo me encargo del día a día y de disfrutar de todos los actos", ha reiterado con mucho temple.

Un discurso que no caló nada bien

El discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol el pasado 25 de agosto cayó como una bomba entre las chicas de 'La Roja'. Rubiales no solo aseguró que el polémico beso que le dio a la jugadora en la final fue "consentido", sino que, habría sido ella quien "le alzó y le acercó a su cuerpo" para que esa situación se produjera. Todo esto con el objetivo de justificar su no dimisión al frente de la Federación. La madrileña de 33 años respondió con contundencia a la máxima autoridad del fútbol nacional en una misiva que firmaron 56 jugadoras y exjugadora, en un claro gesto de apoyo unánime. Error o no, en las "abajo firmantes", el nombre de Olga Carmona no aparece.