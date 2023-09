Olga Carmona ha recuperado la sonrisa. O eso es lo que ha querido trasladar en su última aparición pública. Muy sonriente y cercana, la jugadora de la Selección femenina de fútbol ha sido la última invitada de 'El Hormiguero', donde ha concedido una entrevista en la que no ha dejado ninguna pregunta por contestar. Además de referirse al repentino fallecimiento de su padre, del que se enteró tras la final del Mundial, también ha hablado sobre el polémico beso de Rubiales a Jenni Hermoso.

Olga Carmona, contundente: "Es triste que hayamos conseguido algo histórico y pasase a un segundo plano"

La artífice del único gol contra Inglaterra en la final que dio la victoria a España en el Mundial de fútbol se ha mostrado contundente. Cabe resaltar que la entrevista que ha concedido en el programa que conduce Pablo Motos ha tenido lugar el mismo día que la Fiscalía ha admitido la denuncia de Jenni Hermoso contra Luis Rubiales y a pocas horas de que renunciara al frente de la Federación de Fútbol.

Pablo Motos le ha preguntado directamente, por lo que, entendemos, que la jugadora sevillana no había vetado la pregunta al respecto, previo paso a su presencia en el plató. "Hablemos del asunto rubiales. Habéis logrado darle visibilidad al fútbol femenino y eso pasa a un segundo plano por el beso de Rubiales. ¿No te da un poco de rabia que se haya hablado más de eso que de tu gol?", le interrogaba el presentador. "Mucha rabia", reconocía.

Olga sobre Jenni Hermoso: "A nadie le gusta estar en el foco por algo así"

Pero Olga Carmona no se quedaba ahí. "Lo que más rabia me da de todo es que estos acontecimientos que pudimos ver y vimos, se dieron en un día que no procedía. A partir de ahí, es triste que hayamos conseguido algo histórico y que, de verdad, cuesta muchísimo trabajo conseguir, y pasase a un segundo plano. Da mucha rabia y ojalá se habla ahora de lo que somos campeonas del mundo.

A continuación, el presentador de 'El Hormiguero' ha querido indagar sobre su relación con su compañera Jenni Hermoso. "¿Has hablado con ella?", le preguntaba. "Yo tengo mucha relación con ella, pero estos últimos días, entendiendo su situación, no he tenido contacto con ella. Entiendo que es difícil, porque a nadie le gusta estar en el foco por algo así. Y entiendo que ella y su familia están pasando momentos todavía muy complicados. Ya la he visto que ha llegado a México y entiendo que habrá recuperado esa ilusión para empezar una nueva etapa", zanjaba la jugadora del Real Madrid de 23 años.