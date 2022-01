Durante los primeros meses de pandemia por culpa del coronavirus, Miguel Bosé hizo en más de una ocasión declaraciones negacionistas. A pesar de que su madre, Lucía Bosé, falleció a causa de esta afección, el artista se ha mostrado muy escéptico sobre esta enfermedad que sigue avanzando a pasos agigantados en nuestro país. Al parecer, el popular cantante no es el único familiar que no se cree todo sobre el coronavirus. Ahora, su sobrino, Olfo Bosé, reaparece siguiendo la misma tónica que su tío. Hay que recordar que Olfo ha estado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, él recomienda no fiarse de los test de antígenos ni de los PCR.

El sobrino de Miguel Bosé hace declaraciones que dejan ver su posición más negacionista sobre el coronavirus

Olfo Bosé se ha pronunciado a través de su perfil de Instagram, donde ha hablado largo y tendido de las diferentes pruebas para detectar la covid-19. «En todo esto, el único maestro eres tú, el único que puede decirte quién eres, y a dónde vas. Os recomiendo que os hagáis test médicos, pero no de PCR ,sino a nivel sanguíneo para saber lo que tenéis dentro», ha revelado el sobrino de Miguel Bosé, que se muestra muy escéptico con algunas de las pruebas que detectan precozmente la enfermedad.

Por si fuera poco, aunque él ha estado ingresado en la UCI durante varias semanas, cree que no fue por culpa del coronavirus, sino de una afección que ya había sufrido años anteriores. «Yo estuve ingresado en la UCI con respirador durante dos semanas con neumonía bilateral pero no me dijeron que de pequeño había tenido una patología parecida. Hay que conocerse a uno mismo y reacción a lo que la realidad te está imponiendo», ha recordado.

