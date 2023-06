Nuria Tomás, ex de Gerard Piqué, se ha casado

Después de tres años de relación, Nuria Tomás y el empresario Agust Puig se han casado. La pareja ha protagonizado un romántico "sí, quiero" en Barcelona. La novia, hija del empresario del jamón Enrique Tomás, ha sorprendido llegando a la ceremonia en un carruaje tirado por caballos. Además, ha optado por un vestido nupcial de inspiración bohemia.

La sonrisa de Nuria Tomás, expareja de Gerard Piqué, evidenciaba que se trataba de uno de los días más especiales de su vida. "Me caso con el mejor hombre que he conocido jamás", señalaba tajante a través de su perfil de Instagram. También añadía que tenía por delante un intenso día de celebración y que el tiempo no iba a ser un obstáculo: "Llueva o truene amor, lo vamos a gozar". No ha querido ser una novia convencional y ha apostado por un envolvente diseño engalanado con pedrería y bordados. A destacar las mangas con transparencias. Llevaba el cabello semirrecogido y velo. Como ramo de flores ha elegido gardenias blancas.

La segunda boda de Nuria Tomás

Se trata de la segunda boda para la pareja que ya formalizó su relación por lo civil en octubre de 2020. La pandemia y las restricciones que se vivieron en aquel momento provocaron que no pudieran celebrar un enlace por todo lo alto. Ahora sí, los novios han disfrutado de su gran día rodeados de sus familiares y amigos. La pareja tiene dos hijos, Apolo y Edu, y es habitual que la empresaria dedique al amor de su vida bonitos mensajes a través de las redes como el siguiente: "Sigo enchochada de ti. Felicidades amor mío, gracias infinitas por esta vida que estamos creando juntos. Eres un ejemplo de hombre. Te quiero".

Hace un mes que la novia disfrutó de una divertida despedida de soltera que le organizaron sus mejores amigas en Jerez de la Frontera. "Vuelvo sin voz y sin palabras. Os amo a todas, gracias por vuestro tiempo y dedicación en este momento tan especial de mi vida. No lo olvidaré jamás", afirmaba. Nuria Tomás fue la última novia de Gerard Piqué antes de que este iniciara su romance con Shakira en 2010. La pareja mantuvo una relación que duró alrededor de año y medio. Actualmente, el exfutbolista está enamorado de Clara Chía.