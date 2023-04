Nuria Roca: "Tengo debilidad por Tamara Falcó, nunca la he visto enfadada"

Nuria Roca se ha dejado ver en en la presentación en Madrid de las novedades de la temporada Primavera/Verano 2023 de Cortefiel. Ella y su marido, Juan del Val, son la imagen de la campaña y se mostraron de lo más relajados y simpáticos ante las cámaras. En su conversación con SEMANA nos hablaron de la inminente boda de Tamara Falcó. Cuando les preguntamos si ya tenían pensado el modelito para la boda de la socialité e Íñigo Onieva los dos confiesan que no, pero que están muy ilusionados con el enlace. “Tamara es muy especial y yo valoro mucho a las personas que hacen fácil el trabajo de los compañeros. Nunca la he visto enfadada. Tengo debilidad por ella y a mí me ha ganado”, explica Nuria, aunque reconoce que su relación no es tan estrecha como para ir a su despedida de soltera. Y añade: “Ella e Íñigo hacen una pareja estupenda, que tienen mucha química y se gustan. Cuando me dijeron que se iban a casar me pareció lo más normal del mundo”.

Nuria y Juan llevan juntos más de media vida, literalmente, y forman una de las parejas más estables del panorama televisivo. Parecen muy distintos y, sin embargo dicen que en lo importante son muy parecidos. Y, para empezar, ambos reconocen que no tienen ni idea de cuál es el secreto de su matrimonio. Un matrimonio que ha sobrevivido al paso de los años, así como al hecho de trabajar juntos. “Lo mejor de trabajar juntos es que nos conocemos muy bien, tenemos mucha complicidad, sabemos de lo que va cada uno y eso es impagable. Nos lo pasamos genial, y eso es lo principal. Si le queremos sacar algún pero... Pues no hay. Formamos un gran equipo”, reconoce la valenciana.

Para Juan del Val no hay una fórmula mágica, ni para el éxito en el trabajo ni en el amor. “Somos muy trangresores. Llevar 24 años con la misma persona es algo que ya no se lleva. La gente considera que lo de gustarse es algo menor y a mí me parece que es donde está la clave. Quererse viene por si solo. Nosotros estamos juntos y el motivo es muy simple: nos gustamos, nos reímos y queremos estar así. no hay un secreto especial”.

Nuria Roca confiesa que la personalidad arrolladora de su marido, a quien admira, la ayuda a crecer. “Yo he hecho cosas que no pensaba que era capaz de hacer porque Juan me ve siempre desde la admiración y eso te hace superarte. Él hace lo que quiere y ojalá yo me atreviera a ser tan poco políticamente correcto. Pero a pesar de la imagen que tiene, es muy bueno, lo que pasa es que es un provocador. Es muy buena gente, aunque dice lo que piensa. No tiene filtros. Y en casa tampoco. Por suerte”.

A Nuria Roca se le iluminan los ojos cuando habla de su chico, con quien tiene tres hijos: Juan, Pau y Olivia. “Es un padrazo, nuestros hijos son su debilidad, pero Olivia, que es además la pequeña, es su princesa. Se parece mucho a su padre, y con 12 años ya es más alta que yo”, cuenta orgullosa. Y reconoce, divertida, que hay algo en lo que Juan la supera. “Él es tremendamente presumido, más que yo. Le gusta mucho ir de compras, le gusta gastar. En tema de cremitas se cuida muy poco, ahí le gano yo, pero en la ropa...”.

Y con esa misma sinceridad y naturalidad de la que siempre hace gala, no duda tampoco en opinar sobre el tema de Ana Obregón. “Yo apelo al sentido común y con 68 años no tendría un hijo, pero no estoy en la cabeza de los demás. Y dicho esto, que cada uno haga lo que quiera”.