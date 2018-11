El secreto mejor guardado de Nuria Roca: su operación de estética

La presentadora, encargada de conducir una sección en el programa de ‘El Hormiguero’, sorprendió la pasada semana con una noticia que no ha dejado a nadie indiferente. Nuria Roca recibe cartas de anónimos para su sección llamada ‘Siempre contamos la verdad’. Y fue el turno de que ella contara la verdad… o mejor dicho, que se enfrentara a ella.

Nuria Roca se operó de las orejas porque las tenía de “soplillo”

Con Chicote como invitado y Pablo Motos conduciendo el programa, Nuria Roca comenzó a leer una carta que hablaba de las “orejas de soplillo” que sufría el encargado de escribir esa carta. Un tema que toca muy de cerca a la propia Nuria. Y es que la presentadora de pequeña sufrió que los niños en el colegio le llamaran “dumbito” y ha tenido complejo con sus orejas durante todos estos años.

Pablo Motos ha mostrado la fotografía de Nuria cuando era pequeña

Pablo Motos ha querido echarle una mano para superar este complejo y ha compartido en directo una fotografía de Nuria Roca de pequeña: “Podemos hacer que superes el complejo de las orejas de soplillo… Tengo una foto que solo si tú quieres la ponemos”. A pesar de que la presentadora en un principio no quería que se mostrara, finalmente Chicote y Pablo la han convencido. Eso sí, “solo un segundo y sin comentarios”, pedía Nuria Roca.

Y es que años después, Nuria Roca se sometió a una operación de estética para superar este complejo y solucionar el problema con las “orejas de soplillo”. “Yo no quería contarlo porque es un trauma. Imagina tu infancia. Yo salía de la piscina tapándome las orejas de soplillo y ahora lo sigo haciendo porque eso no se olvida… sueño que se me despegan”, explicaba la presentadora valenciana.

Ahora ha mostrado orgullosa sus nuevas orejas

Además, ahora ha mostrado orgullosa el resultado de sus nuevas orejas… y presumiendo de ellas no ha tenido reparos en enseñarlas. ¡El caso es que Nuria Roca está guapísima y… fuera complejos!

