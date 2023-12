Nuria Roca lanza una pregunta muy íntima sobre sexo a Juan del Val: su insólita respuesta

Juan Del Val sigue promocionando su nuevo libro, 'Bocabesada'. Después de 90 entrevistas, la última parada la ha hecho en el plató de 'La Roca', que es presentado precisamente por su mujer, Nuria Roca. En este plató se siente más en confianza para decir según que cosas, como desvelar que está "harto" de que le pregunten cuánto hay de él en el personaje de Martín de su libro: "Es uno de los que menos se parece a mí. Es infinitamente más egoísta que yo", aseguraba el escritor.

Sin embargo, hubo algunos momentos que llamaron mucho la atención. Y es que un colaborador del programa, Berni Barrachina, encontró el momento perfecto para preguntar algo: "¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos íntimos con Nuria?", preguntaba. Juan Del Val no dudaba en mostrarse de lo más sincero: "Evidentemente sí". Pero Nuria Roca tenía algo que decir: "¿Has escrito alguna escena de sexo inspirándote en momentos en los que yo no estaba? O sea, ¿dónde te documentas, Juan?", lanzó la presentadora de televisión.

El escritor contestaba: "A ver... yo me documento de lo que vivo y lo que sí que te digo es que sí, respecto a tu pregunta (la relacionada con el sexo), hay una concreta que efectivamente está muy inspirada en algo con Nuria", reconoce Juan Del Val. Además, asegura que como no podía ser de otra manera, ocurrió en Nueva York. Eso sí, prefería no dar más detalles acercca de este momento al que hacía referencia.

Pero no es de lo único que han hablado. Nuria Roca ha querido preguntarle si en algún momento ha tenido la necesidad de huir y dejarlo todo como le ocurre al protagonista de su libro: "A ti alguna vez se te ha pasado por la cabeza dejarlo todo en el terreno profesional y personal?". Juan Del Val ha querido dejar claro que no.

Las tiernas palabras de Juan del Val a Nuria Roca: "No abandonaría bajo ningún concepto lo que tengo en casa" https://t.co/ajDLKqg2l3 — La Roca ( @LaRocaLaSexta) December 17, 2023

"Creo que no hay nadie en el mundo que no haya tenido en alguna ocasión el deseo de huir de lo que está haciendo o de donde está. La diferencia con el personaje es que está solo, también es verdad es que es consecuencia de su personalidad, pero yo no lo estoy, estoy contigo y tengo tres hijos... No me puedo ir, ni me quiero ir por lo que tengo en casa. Esa tentación que tenemos todos de querenos ir y dejarlo todo, ese deseo en mí no se puede producir por lo que yo tengo en casa. No abandonaría eso bajo ningún concepto", ha declarado tajante Juan Del Val. Y Nuria Roca que se ha leído por supuesto el libro ha lanzado a favor de su marido que no cree que Martín se parezca a Juan Del Val: "Conociéndote y leyendo la novela, yo no diría que es el personaje que más se parece a ti".