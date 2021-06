«La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado…», ha contado la presentadora a través de su cuenta de Instagram.

Desde el hospital, Nuria Roca ha querido compartir con sus seguidores cómo es encuentra tras tener que suspender sus compromisos profesionales por motivos de salud. «No es grave», ha tranquilizado sin entrar en muchos detalles. «Un poco de reposo, seguir la pautas médicas y en un par de días a full🔥», añadía.

La presentadora, que ha publicado esta imagen donde está tumbada en la camilla en pijama y con una vía en la mano, ha explicado que había vivido una semana un «tanto complicada». «La fiebre y síntomas varios me han dejado el cuerpo baldado… pensé que aguantaba pero no he podido llegar a Canarias este fin de semana…».

Mostraba su pesar por haber tenido que suspender el estreno de ‘La Gran Depresión’ tanto en La Palma como en Tenerife. «Pediros disculpas a todos los que teníais ya vuestra entrada. En breve estamos por allí para devolveros con creces la usencia y agradeceros la comprensión». Además, se ha mostrado muy agradecida por la compresión de su director, Félix Barroso, «por tenerme presente todo el rato». También por el apoyo de todo el equipo por su «entrega y amor».

Muchos han sido los seguidores que han aprovechado para mandarla mucha fuerza y grande dosis de ánimo, entre ellos, varios rostros conocidos como Paula Echevarría. La ‘influencer’ le aconsejaba que bajase el ritmo: «Ay Nuri! El cuerpo a veces pide una pausa.. se le da y en nada a tope otra vez!». Mientras que su compañera de función, Antonio San Juan, solo deseaba verla pronto recuperada: «Mi reina, no tienes que disculparte de nada, somos humanos y vulnerables. Te quiero y te espero al igual que el público. Niña Nuria 🌹solo deseo te mejores».

Pospone sus funciones

Como bien ha explicado Nuria Roca, las tres funciones de la comedia que protagoniza se han tenido que suspender. Estaba previsto que este mismo fin de semana actuase en el Teatro Circo de Marte de La Palma, en el Auditorio Capitol de Tacoronte y en el Centro Cultura de Adeje donde estaban vendidas todas las localidades. Finalmente, ayer mismo saltaba la noticia de que se posponían por un problema de salud de unas de las actrices protagonistas.

Las funciones que están programadas para dentro de una semana, concretamente con fecha del sábado 19 de junio y domingo 20, continúan en cartel y por el momento está previsto que se realicen. Eso sí, a la espera de ver cómo evoluciona durante estos días el estado de Nuria Roca. En la comedia, la actriz y presentadora comparte escenario junto a Antonio San Juan. Ambas representan a dos mujeres de 50 años que durante un tiempo mantuvieron una estrecha amistad, pero la vida consiguió separarlas. Una obra repleto de humor donde se habla de la búsqueda de la amistad, la madurez y los autoengaños.