La sorprendente despedida de Núria Marín de 'Socialité'

El viernes ha comenzado con una noticia que ha caído como un jarro de agua fría sobre la audiencia de Telecinco. Tras varios años al frente de ‘Socialité’, María Patiño dejará de ser la presentadora del programa de los fines de semana. Una decisión de Mediaset absolutamente inesperada y que situaba a Núria Marín como su perfecta sustituta hasta que ella misma lo ha desmentido a través de sus redes sociales.

Con una imagen en la que se aprecia su rostro visiblemente triste, Núria Marín ha tomado la palabra para aclarar que ella tampoco volverá a ser maestra de ceremonias de ‘Socialité’: “Amiguis, últimamente he aprendido tantas cosas. Y estoy muy orgullosa del camino recorrido. Podría ser un día difícil, pero yo solo quiero dar gracias por todo, sonreír y mirar al futuro”, ha escrito. Unas palabras que dejan entrever que ahora su futuro en la pequeña pantalla también está en el aire, aunque ha preferido tomárselo de la manera más positiva posible.

María Patiño y Núria Marín: con la mirada puesta en el futuro tras su marcha de 'Socialité'

Esta noticia se ha hecho pública tan solo unos días después de que se diera a conocer el cierre definitivo de ‘La Fábrica de la Tele’ tras su ‘divorcio’ con Mediaset. Por ahora se desconoce quién será el comunicador escogido que haga frente a ‘Socialité’ a partir de ahora. Aún así, María Patiño ya ha tenido oportunidad de abrir fronteras y acogerse a otros nuevos proyectos que también prometer ser un éxito dentro de nuestras fronteras.

Tal y como ha revelado ella misma para SEMANA, lo mejor está por venir: “Estoy muy bien y ya averiguaréis (…) No me ha pillado por sorpresa. Es algo que ya estaba hablado”, ha asegurado, aclarando que ya sabía “desde hace tiempo” que dejaría de formar parte del que había sido su espacio televisivo: “Hasta finales de año estaré con Núria Marín… Todo como hasta ahora (…) Siempre he dicho que soy una mujer afortunada y una privilegiada. No puedo decir nada, de verdad, pero sí: tengo un gran proyecto que me hace muchísima ilusión. Ya os enteraréis de todo”, ha revelado.

La presentadora tiene la mirada puesta en el futuro y así lo ha demostrado en su última publicación en Instagram, la cual ha acompañado junto a la canción ‘Diva’ de Beyoncé: “A la velocidad de un rayo se ha publicado mi cese como presentadora de ‘Socialité’. Es un orgullo que la cadena siga apostando por el formato y por el equipo. Nunca lo consideré un pequeño programa y a la vista está que no lo fue, ni lo será. Ahora comienza una etapa maravillosa. Me siento afortunada y querida. Nos vemos mañana”, ha zanjado con plena felicidad.