Nuria González se rompe al hablar de su marido, Fernando Fernández Tapias, en su último adiós

Vídeo: EUROPA PRESS

Nuria González está viviendo unos días muy complicados tras la muerte de su marido, Fernando Fernández Tapias, a causa de un infarto. Este jueves ha tenido lugar el último adiós al empresario en el tanatorio de La Paz en Tres Cantos, Madrid. Hasta allí se ha acercado su viuda, acompañada de los dos hijos que tuvo con el empresario, Iván y Alma, de 20 y 16 años, y no ha dudado en hablar con la prensa. Sin embargo, no ha podido reprimir las lágrimas al recordarlo. Sus hijos, muy pendientes de ella en todo momento, no se han separado de ella y no han parado de darle muestras de cariño.

El empresario fallecía durante la madrugada del miércoles en su casa, donde por supuesto estaba su mujer, que ahora no puede reprimir las lágrimas al hablar de él. Ha llegado acompañada de sus hijos, que no han parado de mirar a su madre, conscientes de que no está pasando un buen momento. De hecho, Iván ha llegado dado de la mano de su madre, y Alma, no ha dejado de cogerle del brazo.

Nuria González ha estado apoyada en todo momento por sus hijos

Son momentos muy duros para la familia, y en especial para Nuria González. Estuvo más de dos décadas casado con Fernández Tapias, con el que contrajo matrimonio en terceras nupcias. Desde el comienzo de su relación, ella fue su mayor apoyo. La pareja tuvo dos hijos en común, que también han demostrado estar destrozados tras el fallecimiento de su padre.

La que tampoco se ha separado de Nuria González es su madre, Celinda Sánchez, que aunque se ha mantenido en un discreto segundo plano, ha llegado al tanatorio para acompañar a su hija y sus nietos. "Espero que lo recuerden como un fantástico hombre", ha dicho la exmodelo totalmente rota, bajo la atenta mirada de sus hijos y su madre.

Su madre tampoco se ha separado de ella en estos momentos tan delicados

Nuria González está destrozada por la pérdida de su marido, pero ha tenido que enfrentarse a un delicado momento, ya que se ha reencontrado con los hijos mayores de Fernando Fernándes Tapias, que hace tres años decidieron presentar en el Juzgado de Primera Instancia número 65 de Madrid una demanda de incapacitación contra su padre. Los hijos que tomaron esta decisión fueron Fernando, Borja, Sandra, Íñigo y Juan Carlos. Los hijos quisieron demostrar que su padre no tenía las capacidades pertinentes para llevar adelante todas sus empresas.

Sin embargo, el juez tomó una decisión clara y rotunda, y dio la razón a Fernando Fernández Tapias. El juez dictó que el empresario estaba en perfectas facultades para desarrollar su trabajo. El inicio de esta batalla judicial hizo que Fernando Fernández Tapias no tuviera relación con los hijos en su día lo demandaron. Precisamente Íñigo y Fernando no mantenían relación con su padre después de la batalla judicial, pero se han presentado en el tanatorio. Eso sí, han evitado a toda costa pasar desapercibidos.

Los hijos mayores del empresario se han acercado hasta el tanatorio

Vídeo: EUROPA PRESS.