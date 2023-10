Nuria González, destrozada en el último adiós a Fernando Fernández Tapias

Vídeo: Europa Press

Nuria González ha reaparecido muy afectada en el Tanatorio de La Paz, en Madrid, convertido en lugar de peregrinaje de amigos y familia de Fernando Fernández Tapias. La muerte, este miércoles 25 de octubre, del empresario gallego a los 84 años ha pillado a su círculo más cercano por sorpresa. Así lo han reconocido fuentes cercanas a la familia, que indicaban que nadie podría prever este fatal desenlace. Su viuda ha sido una de las primera en llegar al recinto madrileño para darle el último adiós a quien fuera su marido durante 21 años. Lo ha hecho acompañada de sus dos hijos, Iván, nacido en 2003, y Alma, en 2007.

"Tengo mucha suerte de que esté a mi lado. Es una mujer bárbara y una esposa fenomenal", llegó a decir de ella Fernando Fernández Tapias. Nuria González, no solo ha sido su última compañera de vida durante más de dos décadas, sino su gran apoyo en los momentos más complicados del que fuera vicepresidente del Real Madrid. Hace dos años, tuvo que enfrentarse a cinco de sus ocho hijos en un juzgado de Madrid después de que estos le demandaran por incapacitación. Buscaban demostrar que su padre no estaba en sus capacidades para liderar sus empresas. Un duro golpe para el gallego, que contó con el respaldo incondicional de su viuda.

Nuria González, el gran apoyo de Fernández Tapias en el momento más dramático de su vida

No fue el único trance por el que tuvo que pasar el televisivo naviero. La muerte de Bosco José, uno de sus ocho hijos en el 2010, le sumió en una profunda tristeza y desesperación. Nuria González no se apartó de su lado. El joven desapareció el 28 de septiembre de 2010 mientras practicaba submarinismo en la costa de Puerto del Carmen, en Lanzarote. No fue hasta dos años después que el cuerpo fue encontrado. Un varapalo para la familia que siempre mantuvo la esperanza de encontrarle con vida.

Las pruebas de ADN confirmaron el peor desenlace posible. La exmodelo y su marido se marcharon, entonces, a la Galicia natal de Fernando para 'hacer piña' y superar en familia esta trágica pérdida que mantuvo en vilo al matrimonio durante dos largos años. "Mis hijos y mi esposa, Nuria González, queremos agradecer enormemente todas las muestras de afecto, de apoyo y condolencia que nos han enviado por el fatal y triste accidente que ha padecido Bosco", escribía a los medios el marido de Nuria González, completamente abatido.

Numerosos rostros conocidos, como Jesús Vázquez, se citan en el tanatorio de La Paz para despedirse de Fernando Fernández Tapias

La familia y amigos del matrimonio están arropando a Nuria González ante esta inesperada pérdida. La casa que compartían ella y Fernando en la capital ha sido un ir y venir de personas cercanas a la familia durante todo el día. Nadie del círculo íntimo de la exestilista y exmodelo ha querido dejarla sola desde primera hora de la mañana. Uno de ellos ha sido Jesús Vázquez, que no disimulaba su abatimiento tras conocer la triste noticia. El presentar confirmaba que, en ningún caso, esperaba recibir este batacazo. "Hacía apenas unas semanas que habíamos estado comiendo", ha indicado.

Lo mismo ha sucedido en el madrileño Tanatorio de la Paz. Hasta ahí se han trasladado personalidades del ámbito empresarial, político y los deportes, así como rostros muy conocido de la actualidad social para despedirse del empresario. Terelu Campos, Elena Cué, Nieves Álvarez, el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, Nuria Roca, Ana Obregón o Alejandra Rubio son solo algunos de los nombres que han acudido a la capilla ardiente de Fernando Fernández Tapias. Esta previsto que este jueves 26 de octubre, el padre Ángel dé una misa homenaje que se prevé multitudinaria.

1 de 13 Nuria González sujeta a sus hijos Iván y Alma a la entrada en el tanatorio para despedir a Fernando Fernández Tapias La viuda del empresario ha reaparecido muy afectada a su llegada al Tanatorio de La Paz, donde está la capilla ardiente de su marido. Junta a ella, los dos hijos que tuvo con el empresario gallego, Iván y Alma. 2 de 13 Nuria González, muy abatida, a la llegada al Tanatorio de la Paz para despedir a su marido La compañera de vida de Fernando Fernández Tapias ha llegado visiblemente afectada a la llegada al tanatorio madrileño, donde mañana se celebrará una misa en homenaje a Fernando Fernández Tapias. 3 de 13 Terelu Campos, amiga de Nuria González, se ha acercado al tanatorio para acompañarla Tras la muerte de Fernando Fernández Tapias, muchos amigos han querido acompañar a la familia en estos duros momentos. Como la hija de María Teresa Campos, que ha tenido que volver al Tanatorio de la Paz, donde también se organizó la capilla ardiente de su madre. 4 de 13 Nieves Álvarez acude al último adiós a Fernando Fernández Tapias para estar al lado de Nuria González La modelo no ha querido dejar sola a su íntima, Nuria González, tras la inesperada noticia de la muerte de su marido. La también presentadora ha sido una de las primeras en llegar al Tanatorio de La Paz. 5 de 13 Ana Obregón a su llegada al tanatorio para despedirse de Fernando Fernández Tapias, fallecido a los 84 años La actriz ha querido mostrar sus respetos a la viuda del empresario, Nuria González, tras la triste noticia de la muerte de su marido, con el que mantenía una estrecha relación desde hace décadas. 6 de 13 Lara Dibildos también ha querido estar al lado de Nuria González en este duro trance Amiga de la modelo, Lara no ha dudado en acudir al tanatorio madrileño para acompañar a la viuda de Fernando Fernández Tapias. Para guardar el luto, ha elegido para la ocasión un jersey fino de color negro y manga larga y una falda estampada en blanco y negro. 7 de 13 Alejandra Rubio llega al Tanatorio de la Paz para dar el último adiós al marido de Nuria González La muerte de Fernando Fernández Tapias ha reunido en su despedida a numerosos rostros conocidos. Entre ellos, la hija de Terelu Campos, que llegaba minutos después que se madre vestida de absoluto negro. 8 de 13 Elena Cué, amiga íntima de Nuria González, se ha desplazado también al tanatorio donde ya descansan los restos de Fernando Fernández Tapias La empresaria y exmujer de Alberto Cortina ha arropado a su gran amiga desde bien entrada la mañana, cuando se conocía el fallecimiento de Fernando. 9 de 13 Nuria Roca a su llegada para dar el último adiós al marido de Nuria González La presentadora ha acudido a la capilla ardiente de Fernando Fernández Tapias de riguroso luto y acompañada de su hijo, que no se ha separado de ella. 10 de 13 Raúl González y su mujer Mamen acuden a mostrar sus respetos a la viuda de Fernando Fernández Tapias, Nuria González El exdeportista mantenía una estrecha relación con el empresario desde que ocupara el cargo de vicepresidente del Real Madrid de la mano de Florentino Pérez. Ni él ni su mujer han querido desatender a su viuda tras su dolorosa pérdida. 11 de 13 Naty Abascal a su llegada a la capilla ardiente de Fernando Fernández Tapias El conteo de rostros conocidos en el último adiós al marido de Nuria González no ha parado durante la tarde. Naty también se ha acercado al lugar para estar junto a su amiga. 12 de 13 Isabel Preysler, la inesperada asistente a la despedida del marido de Nuria González La 'socialité' ha querido acompañar a la familia de Fernando Fernández Tapias en el tanatorio. Ha llegado hasta la puerta en un exclusivo vehículo, con chófer incluido. 13 de 13 Jose María Aznar, uno de los últimos en llegar a mostrar sus condolencia a Nuria González por el fallecimiento de su marido El expresidente de gobierno mantuvo una relación estrecha, especialmente durante su mandato, a Fernando Fernández Tapias, uno de los grandes empresarios de nuestro país.