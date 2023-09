Nuria Fergó se casa con Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa

Nuria Fergó no cabe en sí de dicha y así se lo ha gritado al mundo entero. Este viernes ha anunciado su compromiso con Juan Pablo Lauro, ex de Irene Villa, con una foto y un tierno mensaje que no deja lugar a dudas. La pareja oficializó su relación en agosto de 2022, después de superar ambos sus respectivos fracasos matrimoniales.

Su chico lo tenía todo preparado y no podía haber elegido un destino más romántico para pedirle matrimonio a Nuria. Ha sido en lo alto de la Torre Eiffel, en Paris, la ciudad del amor por antonomasia. La malagueña, nacida en Nerja, ha confirmado la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram. Lo ha hecho con una bella imagen de su mano y la de Juan Pablo entrelazadas, en la que se puede ver el despampanante anillo que le ha regalado su futuro marido para sellar el compromiso eterno

Junto a esta, un bonito mensaje con el que Nuria Fergó demuestra su felicidad ante esta inesperada petición que, a tenor de sus palabras, a ella también le ha pillado por sorpresa. En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero, Juan Pablo Lauro. Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo", ha escrito la extriunfito de 44 años.

Noticia en desarrollo*