Nuria Fergó se ha comprometido y no puede estar más feliz. La pedida de mano tuvo como escenario la ciudad del amor, París, con la Torre Eiffel de fondo. "Sí, quiero. Solo tú podías hacerlo así", manifestaba emocionada. La cantante ha reaparecido públicamente con su prometido, Juan Pablo Lauro -exmarido de Irene Villa-, tan solo un día después de anunciar su próxima boda. Dale al play para escuchar sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

"Estamos muy felices. No me lo esperaba y ha sido muy bonito". La cantante explicaba que se había emocionado mucho durante la pedida. Por el momento, no tienen fecha para el próximo enlace. Tendrán que organizar sus respectivas agendas para reunir a la familia en torno a este gran día. La pareja se ha comprometido después de un año de relación. El primer viaje a París de la exconcursante de 'Operación Triunfo' superó todas las expectativas. "Forever París. Para siempre contigo. Te amo", aseguraba. Será el segundo matrimonio para ambos. Nuria Fergó estuvo casada con el empresario José Manuel Maíz Chacón, padre de su única hija, de quien se separó al año de su boda. Mientras que Juan Pablo Lauro se separó de Irene Villa después de diez años juntos, siete de ellos como marido y mujer. Ambos tienen tres hijos, Carlos, Gael y Eric.