Las redes sociales se han convertido en la gran ventana a través de la cual los famosos muestran su vida a todos sus seguidores. Es el caso de Nuria Fergó, que ha aprovechado su perfil de Instagram para lucir y presumir de los regalos que le han traído los Reyes Magos.

En una publicación sin precedentes, la cantante ha compartido una imagen suya en ropa interior. Con el pelo mojado y de lo más sonriente, la Fergó se agarra de una tira de la braguita, dando a la fotografía un aire travieso que ha gustado mucho a unos y espantado a otros. Además, los hashtag con los que ha acompañado la foto son de lo más ‘bodypositive’, asegurando que a sus 40 años se encuentra feliz con su cuerpo, que se siente sexy y que hay que decir lo que uno se quiere a sí mismo.

Nuria Fergó, cuerpazo a los 40 años

Nuria Fergó roza los 175.000 seguidores en la red social y dado que no suele compartir este tipo de instantáneas, la revolución ha sido absoluta, habiendo provocado una oleada de mensajes tal que la andaluza se ha visto obligada a contestar a quienes le critican, asegurando que está en ‘shock’ debido a la inesperada repercusión que está teniendo su posado.

“Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios… es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior… si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo. A los ofendidos y defraudados, decirles que este Instagram es mío, lo gestiono yo y el contenido es personal y profesional y yo decido qué fotos hacerme. No os he pedido vuestra opinión para saber si es correcto o no publicar una foto en ropa interior. Si no os gusta es muy fácil, no lo miréis. Para nada quiero dañar vuestra sensibilidad pero POR FAVOR os pido que dejéis de decir ‘es que no va con ella, no le pega hacer eso, ella canta’, etc. Eso SÍ me molesta. Si lo hago es porque quiero y eso me basta. ¿En qué siglo vivimos?”

