La noticia de la muerte de Elena Huelva ha sorprendido a toda España, así como a todos los famosos que tenían una relación estupenda con ella. La joven fallecía este pasado martes a lo largo de la mañana en su casa, acompañada de su familia. «Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Mis ganas ganan. Gracias por todo», escribía algún familiar desde su cuenta oficial, la que cuenta con más de 945.000 seguidores.

Los restos mortales de la joven llegaban hace unas horas al tanatorio de Camas en Sevilla, su ciudad natal. Hasta allí se han dirigido muchos rostros conocidos de nuestro país, que han querido dar el último adiós a Elena y apoyar a toda su familia, que ha estado muy pendiente de ella durante los cuatro años que ha durado la lucha contra el Sarcoma de Ewing que padecía.

Tomás Páramo ha sido uno de los primeros en llegar al tanatorio

Vídeo: Europa Press.

Uno de los primeros en llegar hasta el tanatorio ha sido el ‘influencer’ Tomás Páramo, que no ha dudado en viajar desde Madrid para estar un ratito con la familia de Elena. «Estamos muy tristes y aunque es algo que ya se veía porque estaba muy malita, ninguno nos esperábamos y ninguno estamos preparados para estas cosas. Con un dolor muy grande y, nada, consolar a su familia porque esta pérdida al final es algo muy difícil y yo creo que a quedarnos con el mensaje que ha dado Elena, ¿no? Que hay que vivir porque al final siempre esperamos a que pasen estas cosas para darnos cuenta que perdemos mucho tiempo al final agarrándonos a tantas cosas materiales que al final no nos dan la felicidad. Yo creo que Elena es un ejemplo de lucha, de fuerza, de que hay que vivir cada día, que no hay que preocuparnos tanto por todo y ya está», ha declarado a la prensa que se encontraba en el exterior del tanatorio.

La siguiente en llegar ha sido Sara Carbonero, que también ha viajado desde Madrid a Sevilla para acudir al tanatorio. Ha llegado con una furgoneta, desde donde ha salido vestida totalmente de negro y con un ramo de flores. Este detalle se lo entregará a la familia de Elena, con la que tenía una relación de amistad. «Es un dolor muy grande, sí, muchas gracias. Muchas gracias», ha declarado sin querer añadir nada más y con rostro serio.

La periodista llega al tanatorio con un ramo de flores

Vídeo: Europa Press.