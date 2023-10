Nuevos detalles del asalto a la casa de Sergio Ramos: los ladrones entraron por el tejado

Están siendo unos momentos complicados para Sergio Ramos y Pilar Rubio, que el pasado 20 de septiembre sufrieron un asalto en la finca sevillana del futbolista mientras sus cuatro hijos se encontraban allí con las cuidadoras. Llevamos días pendientes de los avances de esta noticia, pero no se han conocido hasta ahora nuevos detalles del robo.

Ahora se conoce de qué manera accedieron los ladrones a la casa. Y es que entraron a la vivienda por el tejado de la propiedad. Esta es la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores que la Policía Judicial de la Guardia Civil ha puesto al frente de este caso. Pero en lo que trabajan los miembros de la Policía Judicial del Instituto Armado es en averiguar cómo los ladrones pudieron burlar las estrictas medidas de seguridad que Sergio Ramos y Pilar Rubio tienen en su casa de Bollullos de la Mitación, Sevilla, tal y como confirman desde ABC. La investigación sigue su curso hasta que puedan esclarecer lo que ocurrió durante ese 20 de septiembre, pero lo cierto es que se ha llegado a la conclusión de que ha sido un robo de ladrones "profesionales".

Los ladrones accedieron a la vivienda desde el tejado

Pero no es lo único nuevo que conocemos al respecto. Y que se había desvelado el botín que se habían llevado, pero no que Pilar Rubio ha visto desaparecer de su armario varios vestidos. Pero el matrimonio ha echado en falta también dos relojes de alta gama y varias joyas de la pareja. Hay que recordar que ni Pilar ni Sergio se encontraban en el domicilio en el momento del asalto. El futbolista se encontraba disputando un partido de Champions League en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, mientras que la presentadora y colaboradora de televisión estaba grabando en Canarias.

Han sido unos días complicados para toda la familia. La finca en la que sufrieron el asalto se encuentra muy cerca de la urbanización La Juliana en Bollullos de la Mitación, un pueblo que está a apenas unos 20 kilómetros de Sevilla. Eso sí, cabe destacar que no tiene ninguna vivienda a su alrededor, lo que deja la extensión más desamparada.

Esta es la vista aérea de la finca de Sergio Ramos y Pilar Rubio

A pesar de que sus cuatro hijos, que tienen edades comprendidas entre los ocho y los tres años, se dieron un gran susto, ni ellos ni las cuidadoras que estaban cuidando de ellos en el momento del asalto sufrieron daños personales. Sergio Ramos fue el primero en ofrecer sus primeras palabras tras el susto. El futbolista aseguró únicamente que tanto ella como Pilar Rubio están bien y que "todo bien". Para ellos, que no estaban en casa en el momento del asalto, fue un susto y así lo reconoce el sevillano.

La que no se ha pronunciado al respecto por ahora es Pilar Rubio, que no se ha dejado ver desde hace unos días. Hace días que no se deja ver por Stories y la última publicación que compartió en su perfil fue hace cuatro días. En ese momento ya habían sufrido el robo, pero prefirió no hacer mención del mismo en sus redes sociales para evitar que transcendiera. Este jueves será el día que podría hablar de todo lo ocurrido, ya que está prevista su aparición en un evento público, en el que estarán todos los medios de comunicación.