El nuevo trabajo de Andrea Molina, hija de Lydia Bosch, que nada tiene que ver con ser actriz

No siempre se elige lo que realmente nos gusta. Esto es lo que ha pensado en varias ocasiones a lo largo de su vida Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch (60 años) y Micky Molina. La joven, que tiene 31 años, acaba de dar un giro en su carrera profesional. Aunque estudió Magisterio porque creía tener la vocación de pertenecer al sector de la educación, no dudó en tomar la decisión de convertirse en actriz. Sin embargo, después de haber probado en el mundo de la interpretación y de no renegar de esta etapa de su vida, Andrea ahora se dedica a algo muy diferente. Y es que ahora es representante de artistas.

Ser hija de quien es y el hecho de haber trabajado en diferentes proyectos de la pequeña pantalla le ha permitido ampliar su agenda de contactos. Y ahora ha aprovechado esto para aceptar un trabajo tras las cámaras de televisión. Andrea Molina lleva trabajando desde hace medio año en Avory, del grupo Starlite, en el sector del management. "Me di cuenta que lo que a mí me gustaba era estar detrás, por netodo los conocimientos en poder acompañar a otras personas en este camino", ha declarado ella a Vanitatis.

Andrea Molina deja atrás la interpretación e inicia una nueva aventura profesional

Y es que la hija de Lydia Bosch tiene mucha experiencia acerca de lo que supone ser una actriz conocida. Ahora pone esos conocimientos en práctica intentando ayudar a otras personas que quieren, como ella en su momento, cumplir su sueño y hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. De hecho, tal y como informa el medio anteriormente citado, actualmente trabaja con Valeria Mazza, modelo argentina que forma parte del grupo de rostros conocidos que está en 'Bailando con las estrellas'.

La propia Andrea Molina compartía el pasado mes de octubre una publicación que dejaba al descubierto este gran cambio profesional: "✨T R A N S M U T A R ✨ "Transformarse, experimentar un cambio", escribía ella. Se refería la hija de Lydia Bosch al cambio laboral que hacía unos meses antes de compartir esta publicación? Todo hace indicar que sí. Y está muy contenta con este nuevo reto profesional. Tanto que Andrea Molina no se plantea ahora volver al sector de la interpretación.

Hace unos meses, la hija de Lydia Bosch compartía esta reveladora publicación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Andrea Molina 🍀 ( @andymolina92)

Pero, ¿a qué se dedica Avory? Tal y como esta empresa detalla en su página web, están "especializados en proyectos asociados a celebrities con proyectos a medida, conciertos, apariciones públicas, campañas publicitarias, eventos privados e incluso castings de cine y televisión". Y todo en función a cada una de las personalidades con las que trabajan: "AVORY conceptualiza y desarrolla para cada cliente, proyectos a medida asociados a un celebrity. Somos expertos en identificar oportunidades de colaboración con celebrities para las marcas, a través de proyectos notorios, innovadores y de valor añadido".

Andrea Molina asegura que está viviendo una gran etapa, pero que el proceso no ha sido fácil. Aún así, ha contado con el apoyo incondicional de su madre, con la que está muy unida. Hace unos meses precisamente le dedicaba a su madre un bonito mensaje, que demuestra una vez más el tipo de relación que tiene con ella: "En la siguiente vida me pido volver a tenerte de mamá. Gracias por (re)conocer, sanar y avanzar conmigo de la mano siempre. Cueste más o menos. La vida a tu lado merece el viaje, merece la pena. Feliz,feliz cumpleaños mamini. Te quiero I N F I N I T O💛 #MiFuerte #MiEquipo ♾👊🏼 #MiEspejo", le escribía por su cumpleaños. Y por supuesto, también cuenta con el apoyo de su novio, Juanin Marlon, que es integrante del grupo musical Marlon.