El nuevo reproche de Fran Rivera a Isabel Pantoja por el estado de conservación de los enseres de Paquirri

Fran Rivera ni perdona ni olvida. El hijo de Carmina Ordóñez ha perdido toda la esperanza de recuperar los enseres de su padre que tiene Isabel Pantoja en su poder y por eso habla del dolor que le ha hecho Isabel Pantoja. Prefiere no nombrar a la tonadillera porque cree que trae mala suerte, no quiere saber nada de ella y le echa en cara que las cosas de Paquirri no estén bien cuidadas.

Fran Rivera no ha querido entrar a dar detalles sobre los motivos de su distanciamiento con su hermano Kiko Rivera, pero sí ha reconocido que el dolor que le ha provocado su madre, Isabel Pantoja, ha hecho mella. Reitera que le hubiera gustado tener en su poder, especialmente cuando empezaba a torear, algún capote de su padre. Sin embargo, la tonadillera siempre lo evitó. Le llegó a pedir ayuda al marido de Irene Rosales para que intentase convencer a la cantante de que cediera. Pero fue en baño. "Me dice que no, que me olvide, que no quiere", recuerda.

Fran Rivera considera que la actitud de Isabel Pantoja no entra en la cabeza de nadie, "de ninguna persona normal", y reitera que no deja de hacerle daño y que cada año que pasa está más cerrada de mente. "Parece que disfruta haciéndome daño", comenta y recuerda que la tonadillera ha tenido mil oportunidades de rectificar y darles lo que les corresponde por herencia y nunca lo ha hecho. "Pedíamos un chaquetón, un capote, un vestido de luces...", explica. Por otro lado, también ha revelado que personas cercanas a él han intentado mediar con la viuda de Paquirri, pero sin éxito. "Cuando yo empezaba a torear, el haber tenido algo suyo hubiera sido muy importante para mí. Me ha hecho mucho daño no tener nada de mi padre", insiste. El torero también ha lanzado un nuevo reproche a Isabel Pantoja y le ha echado en cara el mal estado que tienen algunos de los enseres de Paquirri. Según desvela, el cuero de muchas de las pertenencias está podrido. "Muchas cosas se han destruido. Si no lo cuidas... el cuero se desintegró. Se han echado a perder y hay que tirarlas", admite.

Fran Rivera confía en la justicia

Por otro lado, Fran Rivera también ha tenido tiempo para contestar a Isa Pantoja, quien aseguró que el torero habla desde el rencor a la hora de referirse a su madre. El hijo de Carmina Ordóñez le da la razón y reitera que habla desde el dolor. Además, también recuerda que cuando era pequeño siempre supo que en Cantora no le querían por la diferencia de trato que tenían con él dependiendo de si estaba su padre o no. "Lo que vino después no lo entiendo. Por más vueltas que le doy... no entiendo porqué no nos quiso dar las cosas que dejó por escrito que nos dejaba a nosotros", insiste. De la misma manera, no quiere entrar a valorar la implicación que puede tener Cayetano Rivera en esta larga lucha. "Yo soy como soy y ya no quiero callar. Hablo de lo que he sentido y lo que me han hecho sentir. Yo si fuera yo, mis hermanos tendrían sus cosas. No estoy en esa casa, a lo mejor es la casa del terror. En esta vida o en la otra tendré mi venganza, creo en la justicia y en la justicia divina", asevera.