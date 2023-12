El nuevo dardo de Ana Obregón a Alessandro Lequio antes del bautizo de su nieta Ana Sandra

Carlos Herrera ha recibido este martes en su programa ‘Herrera en la COPE’ a una invitada muy especial: Ana Obregón. La actriz se ha puesto frente a los micrófonos del espacio radiofónico para presentar a los oyentes ‘El Chico de las Musarañas’, el libro que ella terminó a partir de las páginas que dejó escritas su hijo Aless Lequio durante su enfermedad.

Ana Obregón, sobre Aless Lequio: "Lo primero que dijo fue papá, por desgracia"

En su charla con Carlos Herrera, "la primera que concedo a una radio", Ana Obregón le ha lanzado un nuevo dardo a Alessandro Lequio, apenas unos días antes del bautizo de su nieta Ana Sandra. Ha sido al recordar la infancia de Aless, cuando ha desvelado cuáles fueron las primeras palabras de su hijo: "Lo primero que dijo fue papá, por desgracia. Luego me decía mamá preciosa. Lo tercero que me dijo fue 'yo solito'”. Una frase con la que evidencia que las puertas de su casa, quizás ya no estén tan abiertas para Lequio…

Y es que Alessandro Lequio, casi nueve meses después del nacimiento de su nieta biológica todavía no ha ido a conocerla, por lo que no se le espera en el bautizo. El conde italiano, cabe recordar, ha preferido mantenerse al margen en todo momento. Y, a pesar de la invitación de Ana Obregón para que fuese a conocer a su nieta, siempre se ha negado a aceptar su invitación, afirmando que su familia son su esposa, María Palacios, y su hija Ginevra Ena.

"Estuve abrazada dos días a su cuerpo", confiesa Ana Obregón

En su sincera entrevista con Carlos Herrera, Ana Obregón ha recordado lo mucho que luchó su hijo contra su enfermedad. El sarcoma de Ewing le arrebató la vida con tan solo 27 años: "Le dijeron que su cáncer tenía poca cura. A mí ya me lo había dicho el médico. Me preguntó una cosa muy fácil: '¿Mamá, me voy a morir?' Y yo le dije que no, ahí le mentí".

También ha hablado de los últimos días de su hijo, que falleció el 13 de mayo de 2020, tras tres años de dura lucha contra el cáncer. "No pude despedirme de mi hijo. Yo no perdí la esperanza hasta dos días antes. Alessandro padre sí. Se escondía cuando venían los médicos. Dos días antes me llamaron y me dijeron que no había nada que hacer. Decidí no decirle nada"…"Mamá, perdón por tener una madre con un hijo defectuoso", recordó emocionada las palabras que le dijo su hijo.

"Le sedaron y me quedé ahí", ha continuado. "Estuve abrazada dos días a su cuerpo, hasta que me dijeron que se lo tenían que llevar", añadía ante la conmoción del periodista.

"Lo de Anita era la voluntad de Aless"

Hasta el nacimiento de su nieta Ana Sandra por gestación subrogada, hace casi nueve meses, no volvió a sonreír. "Esa historia es dura, cruel y bonita. Durante tres años, iba todos los días al cementerio. Yo sé que Aless está. Ahí, un día, una señora se acercó. Me dijo que venía a ver a su hijo. En este mundo, hay dos tipos de persona: los que han perdido un hijo y los que no".

A continuación, hacía una revelación que sobrecogía a todos: "Desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: 'hasta el año que viene'".

También ha hablado de su pequeña Ana Sandra, que será bautizada el próximo 15 de diciembre en la iglesia de Nuestra Señora de La Moraleja. La misma iglesia donde se celebró el funeral por Aless Lequio, el 30 de junio de 2020.

"Lo de Anita era la voluntad de Aless. Durante tres años me volví loca porque no sabía cómo hacer el trámite. No se lo dije a nadie. Solamente lo sabían mis dos hermanas y el padre”, ha explicado.

Gracias a la pequeña Ana Sandra, Ana Obregón ha vuelto a recuperar las ganas de vivir y ya está preparando con ilusión sus primeras Navidades juntas. Unas fechas muy señaladas para la actriz quien, a pesar de las grandes ausencias en su vida, está disfrutando como hace mucho tiempo no había podido hacer.

"Yo llevaba como tres años sin un árbol de Navidad ni una luz y ya está puesto todo. Su cara cuando lo ha visto ha sido espectacular. Ya tengo árbol de Navidad, centros de Navidad, voy a poner el Belén y más bolas todas rosas. Van a ser unas Navidades espectaculares", confesaba Ana, sin poder ocultar su felicidad.