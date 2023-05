Willy Bárcenas comparte nuevas y románticas fotos de su boda con Loreto Sesma

Willy Bárcenas y Loreto Sesma contrajeron matrimonio de manera oficial solo ante cuatro amigos. Se casaron en secreto el pasado 11 de mayo en la Junta Municipal del Distrito de Chamberí en Madrid, donde intentaron pasar desapercibidos. Solo unas semanas después han celebrado el gran día junto a todos sus seres queridos, una boda a la que han asistido muchos rostros conocidos y de cuyo enlace los novios han compartido dos fotos especialmente románticas. Mirándose fijamente y derrochando una complicidad que habla por sí sola, han posteado una publicación que en cuestión de horas ha alcanzado miles de likes.

"El día más feliz de mi vida. Hasta que se enfríen las estrellas", ha escrito Willy Bárcenas en este post que ahora copa titulares. Una declaración con la que queda más que claro que tanto el cantante como su actual mujer disfrutaron al máximo de cada instante de su boda. Además, cabe señalar que gracias a estas imágenes podemos ver cómo son sus alianzas, las cuales son tradicionales y de oro, además de la mano en la que han decidido colocarla. Mientras Loreto la luce en su mano izquierda, Willy ha escogido su mano derecha.

Una boda muy especial

La boda se celebró en los jardines de la finca La Gaviota, en Aravaca (Madrid), enclave en el que se dieron el 'sí, quiero', aunque esta vez delante de todas las personas que ellos querían. De hecho, los padres de Willy pudieron acudir a la celebración gracias a un permiso que se les concedió desde la cárcel, por lo que Luis Bárcenas y su mujer Rosalía pudieron ser testigo de este día tan mágico para su hijo. Una ceremonia que resultó ser un éxito y que ha dejado un excelente sabor de boca en sus invitados, tal y como han hecho saber muchos influencers en redes sociales.

Quien también se ha pronunciado acerca de la boda ha sido la novia, Loreto Sesma. La joven ha mostrado públicamente los dos looks nupciales por los que se decantó para dejar boquiabiertos a todos los presentes, así como una bonita reflexión con la que grita al mundo que no se puede sentir más afortunada. "Miro atrás y me siento increíblemente afortunada por poder contar que me he casado con el amor de mi vida, el que me hace ser mejor y siempre me impulsa a seguir cumpliendo mis sueños, a seguir escribiendo. Quién me iba a decir que sería bajo el cielo de Madrid y vestida de blanco. Pero así son, al final y cabo, las mejores historias: las que te sorprenden con un giro de guion y un baile de corazón cuando menos te lo esperas", ha dicho la ahora esposa de Willy Bárcenas.