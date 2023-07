La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando de qué hablar en los distintos platós de televisión. Es por ello que Lazos de sangre ha querido dar pistoletazo de salida a su nueva temporada en La 1 haciendo de éste su tema estrella y contando con nada más y nada menos que la presencia de Julio José Iglesias en directo, el cual ha hablado sobre la ausencia de Enrique Iglesias al evento del año.

Durante el pasado viernes, 7 de junio, el hermano de la marquesa de Griñón ya llevó a cabo una sorprendente aparición frente a las cámaras en Y ahora Sonsoles, tan solo unas horas antes de comenzar la preboda del año. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando el cantante ha vuelto a estar presente en un programa, teniendo así la oportunidad de revelar cuál fue el verdadero motivo por el que Enrique no presenció el "sí, quiero" de la colaboradora de El Hormiguero.

Julio José revela el motivo de la ausencia de Enrique Iglesias en la boda de Tamara e Íñigo

Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, el hijo de Julio Iglesias ha intentado quitar hierro al asunto sobre la considerable ausencia de su hermano: "A Enrique no le gusta ir a las bodas. No vino a la mía. Es su personalidad. Le agobia. Él tiene su propia personalidad, piensa de esa manera y todos los aceptamos", comenzaba explicando, para después aclarar que no cree que "la timidez sea lo que defina": "Es capaz de actuar delante de miles de personas, pero tiene su forma de ser y eso es valioso para él y nadie la va a cambiar", zanjaba. Unas palabras con las que demostraba comprender la postura del intérprete de Súbeme la radio ante una decisión que podría marcar un antes y un después en su relación con el resto de la familia.

Esta es una versión de la que Julio José ya había dado unas breves pinceladas en el programa de las tardes de Antena 3. Una ocasión en la que también desvelaba que el artista y Anna Kournikova habían pasado por el altar sin celebrar "una boda a lo grande" y poniendo el broche de oro a 35 años de unión sentimental. Un dato que no había salido a la luz hasta que el hijo de Isabel Preysler lo ha hecho público, dejando entrever así que han sido muchas veces en las que la conocida como reina de corazones ha podido ver casarse a algunos de sus vástagos.

El intento de Enrique Iglesias para "compensar" a Tamara Falcó

Para apaciguar los daños que pudiera haber causado su decisión a la hora de no acudir a la boda de Tamara, Enrique optó por enviarle "un centro de mesa precioso", habiéndola también "llamado en dos ocasiones antes de la boda". Una información que otorgaba Paloma Barrientos para El programa de Ana Rosa: "Le dijo que fuera muy feliz, que ya le conocía cómo era y que no iba a estar".

Sea como fuere, si algo parece estar claro es que la marquesa está viviendo un momento plenamente feliz en su vida en el que no tiene tiempo para los enfados, razón por la que en el espacio televisivo de las mañanas de Telecinco puntualizaron que "no hay mal rollo entre los hermanos" ya que "para Tamara, en su vida, todo es el perdón".