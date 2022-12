La historia se repite. Tan solo han pasado unas horas desde que se hiciera público que Tamara Falcó está de nuevo ilusionada. Hugo Arévalo es el hombre que está copando muchos titulares por su relación con la marquesa de Griñón. Sin embargo, los viejos fantasmas del pasado regresan con fuerza. Lo último que se ha comentado es que el empresario podría haberle sido desleal.

Una realidad que se parece mucho a la que ya vivió con su expareja, Íñigo Onieva. Según ha contado Saúl Ortiz durante el programa ‘Fiesta‘, Hugo Arévalo y Tamara Falcó han empezado a conocerse hace algunas semanas. Y el empresario besó a otra chica el pasado 18 de noviembre, a una joven a la que llevaba tiempo intentando conquistar. Una supuesta deslealtad que el periodista ha querido confirmar a través de una de las fuentes protagonistas. La chica en cuestión le habría dicho que así fue.

La nueva ilusión de Tamara Falcó

Durante el citado programa se han dado más detalles sobre la nueva relación de Tamara Falcó. Entre ellos, que la hija de Isabel Preysler habría estado acompañada por Hugo Arévalo durante una reciente peregrinación que realizó al Santuario de Lourdes. También que él estuvo presente en el concierto que ofreció Enrique Iglesias en Qatar y que la socialité disfrutó desde un lugar privilegiado. Además, se ha dicho que ambos mantuvieron una actitud cómplice durante una boda a la que acudieron en Abu Dabi. Después de todos estos momentos que parecen marcar el inicio de un incipiente romance, Hugo Arévalo habría flirteado con otra chica en un conocido local de la capital. «Besó a Tamara Falcó, se arrodilló para pedirle una relación sentimental, pero también le gusta mucho la noche, y la noche nos confunde. Estuvo con otra persona», señalaba Saúl Ortiz.

Otro colaborador habitual del espacio liderado por Emma García, Aurelio Manzano, se ha puesto en contacto con Tamara Falcó. «Me deja claro que ella solo ha salido dos veces con él, pero no hay nada más de momento. Aunque a ella le gustaría. Ella no lo tiene como un novio». Este también ha señalado que según ha podido saber Íñigo y Hugo no mantenían una relación tan estrecha como se ha dicho en un primer momento. «Es más, una vez se pelearon y Tamara tuvo que poner paz entre ambos».