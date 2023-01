La nueva novia de Jota Peleteiro desde que hiciera pública su cuenta de Instagram se ha enfrentado a numerosas críticas. Son muchos los que le comparan con Jessica Bueno y quienes incluso analizan su físico al milímetro. Cansada de encontrarse comentarios negativos en su perfil, la joven ha estallado y ha alzado la voz ante sus más de 14.000 seguidores, dejando clara su posición en este momento. Aunque ya no queda ni rastro de estos mensajes, ya que Miriam Ruiz ha borrado todos ellos, su alegato deja ver el día a día al que se enfrenta en el universo 2.0. No puede más.

Al parecer, le repiten de forma insistente que retoque varios aspectos de su físico, un paso que ella se niega a dar y sobre el que se ha justificado este lunes. «Seguiré anteponiendo la naturalidad a la cirugía estética. Por mucho que aprovechéis para meteros con mi físico y pedir que me arreglen el cuerpo cual FOTOCOPIA de vuestros estándares. LAS haters solo vivís en Instagram, no os veo por la calle. Os escondéis tras cobardes perfiles falsos. No necesito operarme la autoestima, ni el cerebro. Lo peor es que sois mujeres«, ha escrito la pareja de Jota Peleteiro. Un mayúsculo enfado que esta vez no ha querido pasar por alto. No quiere quedarse callada y busca que, al menos, se sepa cuál es su punto de vista.

Sin nombrar a Jessica Bueno, son muchos los que sin querer piensan en ella, pues hace tan solo unos días pasó por quirófano para operarse del pecho de nuevo. La joven sevillana se operó por segunda vez para recambiar sus prótesis, una intervención sobre la que se confesó y sobre la que no quiso tener ningún secreto. Aunque ninguna ha hablado hasta ahora sobre la otra públicamente, han sido varios los mensajes cruzados que han copado titulares, tal y como te hemos contado en SEMANA.

Cabe señalar que Jessica Bueno y Jota Peleteiro hicieron pública su ruptura en el mes de noviembre, siendo poco después cuando se conoció la nueva relación del exfutbolista. Miriam ha dejado atrás Ibiza y se ha mudado a Bilbao, donde ha comenzado una nueva vida desde cero junto a él. Allí sigue viviendo también la hispalense, quien se niega a dejar la ciudad y quien acaba de mudarse a una nueva casa que poco a poco va mostrando en sus redes sociales, donde ya hemos podido ver parte de sus rincones.

Esta no es la única reacción de la nueva pareja formada por Miriam y Jota. Nos remontamos al mes de diciembre cuando el empresario desactivó los comentarios de sus redes sociales, donde no dejaba de recibir mensajes criticando su actitud en la separación con Jessica Bueno. Le pidieron que tuviera más empatía con su ex y criticaron que fuera tan rápido con su nueva novia, a lo que no quiso responder, pero sí trató de silenciar. Además, borró todas las fotos con la madre de sus hijos, movimiento drástico con el que la fulminó de su pasado, al menos en lo que respecta a redes sociales.