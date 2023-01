Hace poco más de un mes que conocíamos la noticia de la ruptura entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno. En un principio aseguraron que iba a ser una separación amistosa y no revelaron los motivos que le habían llevado a tomar esa decisión. Sin embargo, poco tiempo después se supo que el exfutbolista había comenzado una nueva relación con una persona que trabaja con él en su empresa. Tras conocerse la noticia, Miriam (así se llama la chica) decidió desaparecer del universo 2.0. Le pudo la presión de ser señalada como la «culpable» de haber roto un matrimonio aunque ella no tuviera culpa alguna. Sin embargo, prefirió tomarse un respiro hasta que pasara el huracán.

Poco tiempo después, la joven volvió a abrir sus redes pero decidió echarle el candado a su perfil de Instagram. Tan solo sus seguidores (y era muy selectiva con ellos) podían ver el contenido que subía. Un contenido en el que se incluía su viaje a la nieve con el deportista. Sin embargo, Miriam está cansada. Ya no quiere esconderse más. Es consciente de que no ha hecho nada malo y no tiene por qué esconder su vida si ella así no lo quiere. Por este motivo, ha tomado una drástica decisión: ha abierto su perfil de Instagram.

La novia de Jota Peleteiro se abre su perfil de Instagram

El perfil de Miriam ya es público. Cualquier persona (incluida Jessica Bueno) puede acceder a las imágenes que comparte, que en total son unas 53 publicaciones. Actualmente, la joven tiene más de 14.000 seguidores que siguen de cerca cómo es el día a día de la nueva novia de Jota Peleteiro. Posados de ella y de su familia es la gran parte del contenido que puedes encontrar en su feed. A pesar de que ya no se esconde y quiere mostrar su vida al mundo, de momento no ha compartido ninguna fotografía con el ex de Jessica Bueno. Intentan mantenerse cautos para no hacer daño a la modelo, que ha vivido sus navidades más complicadas. Para la ex de Kiko Rivera no está siendo fácil su separación con Jota, con quien tiene dos hijos en común. Unas fechas muy marcadas en las que además se ha tenido que separar unos días de sus hijos.