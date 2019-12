Gloria Camila siempre se ha decantado por mantenerse en un discreto segundo plano cuando se han tratado en los medios de comunicación algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelta. Y también lo ha hecho cuando se acabó su relación con Kiko Jiménez y acto seguido empezó con Sofía Suescun.

En algunos eventos públicos en los que la hemos visto, la joven ha dejado claro que todo lo deja en manos de sus abogados. Ha seguido centrada en sus proyectos profesionales, así como en su labor como ‘influencer’, ya que muchas firmas de moda y de belleza apuesta por ella como imagen de sus diferentes productos.

Gloria Camila se ha decantado por el silencio absoluto

En Instagram no deja de compartir algunos aspectos de su vida. Cuenta ya con más de 618.000 seguidores, que le muestran cada día su apoyo incondicional. Antes de acabar el año, Gloria Camila mostró orgullosa el cambio que había decidido dar a su imagen: un radical cambio de look muy favorecedor.

«Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos antes el desafío de cambiarnos a nosotros mismos Viktor Frankl • Gracias @albertodugarteinstitute por hacerme este súper cambio de look con el que me siento una mujer fuerte y valiente.

Y a ti, mi querido @albertodugarte por aceptarme tal y como soy y apoyarme ♥️», escribía emocionada.

No es lo único que ha decidido cambiar la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado. Y es que la joven acaba de hacer público la dieta que ha empezado a hacer: «Estoy siguiendo una dieta sana: ya no como mentiras. Gerardo Cardona Velasco», escribía rotunda, lo que se ha interpretado como un duro ataque al que era su pareja, Kiko Jiménez.

Este mensaje iba acompañado de una imagen de lo más sexy de la propia Gloria Camila. Parece que la joven le ha cogido el gusto a compartir instantáneas en las que aparece con poca ropa y casi siempre desde el cuarto de baño de su casa. Y no es la primera vez que lo hace. A continuación, te mostramos los últimos posados más sexy de Gloria Camila: