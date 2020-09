Emma García ha vuelto a poner sobre la mesa sus juegos de alcoba con una nueva confesión sexual: ha participado en tríos con su marido. Pero no es la única vez que habla de sus intimidades en ‘Viva la Vida’

Emma García cada vez está más cómoda en su silla de ‘Viva la Vida’ y eso es evidente en la confianza que ha cogido con su equipo de colaboradores, con los que no duda en bromear e, incluso, confesarse. La presentadora ha vuelto a hacer alarde de su naturalidad, poniendo sobre el tapete cuestiones tan privadas como algunas prácticas sexuales a las que ha accedido en el pasado, dejando a todo su equipo en shock y sin saber muy bien a qué atenerse. Lo mismo que a los usuarios de las redes sociales, que este domingo ardían tras conocer que Emma García no ha tenido problemas en reconocer que “sí”, que ha participado en juegos amatorios a tres bandas, es decir, en trío, sin llegar a poner fecha a su locura sexual.

La presentadora de ‘Viva la Vida’ parece haber regresado de las vacaciones más liberada y desinhibida que nunca, desvelando detalles íntimos sobre sus juegos de alcoba con su marido sin mayor problema. Es cierto que siempre ha tratado de mantener la atención mediática alejada de su familia, pero en ocasiones tiene arrebatos de sinceridad como este, en el que le lleva a confesar que ha probado tríos, tras lo que podría ser una pregunta de mal gusto en pleno directo. Torito, su reportero más dicharachero y descontrolado, ha vuelto a poner a Emma García en un aprieto cuando se disponía a presentar su sección, ’24 horas con…’.

La presentadora le preguntó a Torito con quién le gustaría pasar 24 horas, a lo que él no tuvo ninguna duda: Pablo Alborán, respondió. La respuesta convenció a Emma García, que se apuntó al plan: “Si lo consigues, yo también voy”. Eso sí, lo que no sabía es que se había metido en la boca del lobo al querer participar en esa velada a tres bandas, lo que dio pie a Torito a preguntarle a su ‘jefa’ sin miramientos: “¿Has participado alguna vez en un trío?”. Bien podría haberse metido en un lío al preguntar algo tan íntimo en directo delante de media España, pero Emma no tuvo reparos en responder con total sinceridad y sin un ápice de duda: “Sí, has preguntado y ahí tienes la respuesta, puedes continuar con lo tuyo”.

El plató, que estaba en silencio por respeto a Torito, que presentaba un nuevo capítulo de su trabajada sección, pronto rompió en cuchicheos y risitas, más propias de una clase de infantiles que de adultos, lo que sorprendió sobremanera a la propia Emma García: “Os digo una cosa, tan liberales que sois. Hacéis una pregunta y jajajajaja. De verdad que no os entiendo”, sentenciaba con gracia restando importancia a su confesión sexual: “A ver si os creéis que en 20 años con mi marido me he chupado el dedo”. Las redes ardieron el resto de la tarde y es que las palabras de Emma García han dado mucho juego y parece haberla acercado aún más a la audiencia.