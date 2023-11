La nueva amante de Bertín Osborne: morena, catalana y 28 años más joven

Bertín Osborne lleva meses en el foco mediático. Eso le ha llevado a tomar la decisión de mantenerse en un discreto segundo plano, consciente del revuelo mediático que han provocado sus últimos movimientos. La separación de Fabiola Martínez tras 20 años de matrimonio y dos hijos en común provocó que salieran a la luz numerosos escándalos del cantante y presentador de televisión. Ahora que espera un hijo junto a Gabriela Guillén, se conoce que podría tener una nueva amante. Es más, se conocen datos sobre ella. Y es que su nombre empezaría por la letra M, es morena, catalana y tiene 40 años.

Han sido Lorena Vázquez y Laura Fa las que han asegurado que Bertín Osborne y esta chica habrían mantenido una relación desde 2017. Es más, declaran que existen "pruebas irrefutables". Era tal la relación que había entre ellos que incluso esta ejerció de acompañante del cantante en el Festival de Peralada: "Hablaban casi a diario, se veían siempre que podían en Barcelona, Madrid, Zaragoza, la finca sevillana de Bertín... Había una relación sentimental entre ellos", han afirmado. "Ella ahora se siente muy mal porque creía que, salvo Fabiola Martínez, ella era la única en la vida de Bertín y ha descubierto que solo era una más".

Pero no es la única información que han ofrecido sobre la nueva polémica que gira en torno a Bertín Osborne. Y es que Lorena Vázquez y Laura Fa aseguran que M tenía ya pareja cuando empezó su relación con el presentador de televisión. Además, sigue teniéndola. Eso ha llevado a pensar que no es ella la que ha tomado la decisión de filtrar esta información, sino que han sido personas del círculo cercano a esta chica las que lo han hecho: "Hay imágenes, audios y otras pruebas que no dejan lugar a dudas sobre lo que ha pasado entre ellos". Este podría ser el momento, según ellas, de que M dé el paso de hablar sobre esto tras sentirse traicionada por personas de su entorno: "Al final tienes un mínimo pacto y a ese señor que llevas con él desde 2017 no le conoces".

La presencia de esta nueva supuesta amante suma más leña al fuego. Hay que recordar que Bertín Osborne está viviendo una de las etapas personales más complicadas de su vida. Y es que M se ha convertido en la quinta mujer que supuestamente habría mantenido una relación con el presentador de televisión mientras estaba casado con Fabiola Martínez. Una de ellas y la que más polémica ha suscitados es y sigue siendo Gabriela Guillén, que se encuentra ahora mismo embarazada fruto de su relación con el presentador. Sin embargo, cuando está a punto de dar la bienvenida a su hijo, Gabriela ha dejado más que claro que no quiere saber nada de Bertín. Hace apenas unas semanas salía un nuevo nombre, Encarna Navarro, que fue concursante de 'Operación Triunfo'.