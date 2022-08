Este jueves nos ha sorprendido a todos la noticia de que Nacho Palau padece cáncer de pulmón. Ha sido él mismo quien, a través de un comunicado, anunciaba que le acaban de diagnosticar esta dolencia. Un duro varapalo ante el que se ha mostrado positivo y confiado, con ganas de disfrutar «de todo lo bonito que nos ofrece la vida». Ante este inesperado giro que ha dado su vida, su novio, Christian Villela, es la persona que más apoyo le está brindando. No se ha separado de él y está siendo su principal apoyo en estos momentos. De hecho, apenas unas horas después de comunicar su enfermedad le ha dirigido unas palabras, junto a la que es su primera fotos juntos en las redes sociales: «Juntos más fuertes», dice. «Te quiero, me llenas de luz cada segundo».

La primera vez que Nacho Palau habló de su actual pareja fue el pasado 6 de julio, durante su paso por ‘Supervivientes‘. El escultor abría su corazón con Lara Álvarez en el puente de las emociones. Y, al final de la prueba, desvelaba que alguien muy especial está en su corazón desde hace un tiempo: «Christian, una persona que está conmigo desde hace un año». De manera breve lo describía como «un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y al que aprovecho para darle su sitio y decirle que estoy tremendamente agradecido por lo que está haciendo. Lo adoro, lo quiero muchísimo y quiero durar mucho tiempo más, si puede ser».

Nacho y su actual novio se conocieron «en el cumpleaños de una amiga»

Días más tarde ofrecía nuevos datos sobre el hombre que lo acompaña cada día. Durante una conversación con Ana Luque revelaba nuevos detalles de su pareja. «Se llama Cristian y está con mi madre y con mis hijos. Se lo merece, lo echo de menos cada día que he estado aquí. He salido del armario en televisión«, ha dicho. «Es mi salida del armario televisiva porque estuve con Miguel pero no se supo hasta que ya habíamos roto y empezado con batallas legales», decía. «Nos conocimos en un cumpleaños de una amiga en común. Ahora no se dedica a nada. Trabajaba en la música. Estamos esperando para montar algo juntos».

Aunque Palau ha sido discreto a la hora de hablar de su chico, lo cierto es que su relación con Christian está bastante afianzada. Acaban de superar el primer año de noviazgo, pero el compromiso entre ambos parece firme. Las familias de los dos ya se conocen y Cristian mantiene una excelente relación con la madre del artista.

Miguel Bosé ya sabe que Nacho Palau tiene cáncer: «Está al tanto»

Ahora les toca afrontar una durísima prueba juntos. Por delante les queda un largo proceso de tratamiento para luchar contra el cáncer. Una enfermedad que también tuvo que combatir Dolores, la madre de Nacho Palau. Y de la que, según ha adelantado Isabel Rábago, ya tiene pleno conocimiento Miguel Bosé, que mantuvo una relación con el valenciano durante más de 20 años. «Está al tanto», dice la periodista.