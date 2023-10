Risto Mejide tenía claro que la escapada a Granada no iba a ser un viaje cualquiera. El presentador de 'Todo es mentira' compró un anillo de 7.000 euros y esperó a que anocheciera en La Alhambra para pedir matrimonio a su pareja. Un momento que dejó boquiabierta a Natalia Almarcha, tanto que ha permanecido en silencio durante días. Al igual que Risto, quien no ha dado ninguna pista sobre su posible boda justo cuando se cumple un año de su separación con Laura Escanes. Mientras el círculo de la joven asegura que ella "no le ha dado un sí rotundo", sí que dejan claro el amor que sienten por el otro. "Se quieren muchísimo, pero ella quiere ir con calma", desliza quien bien conoce a la farmacéutica. Días después de que saltara el bombazo ella ha dado un paso al frente respondiendo a una seguidora, eso sí, de una forma muy enigmática y quizás velada. Una primera reacción que llega después de que Natalia Almarcha confesara que tenía "una doble mastectomía".

Risto Mejide y Natalia Almarcha se han dado una nueva oportunidad

En el álbum que Natalia Almarcha ha compartido en sus redes sociales han sido muchos los que le han preguntado por la propuesta de matrimonio de Risto Mejide. Aunque ella en un principio no quería entrar en polémicas, finalmente ha reaccionado al comentario de un follower de su cuenta de Instagram. Pero, ¿qué le han dicho para que sienta la necesidad de pronunciarse? Después de que alguien le rogara que enseñara el anillo que Risto Mejide le había regalado, Natalia respondía con un solo emoji. Una cara que habla por sí sola, pues en ningún momento ha negado que su novio le hubiera pedido que se casara con ella.

En ella podemos apreciar que a Natalia Almarcha no le incomoda en absoluto que le pidan que enseñe su alianza, de hecho, le hace gracia que uno de sus seguidores se lo diga públicamente. Mientras en otras ocasiones ha sido rotunda y ha salido del paso para desmentir o confirmar informaciones, esta vez se ha limitado a responder a un comentario, desvelando que en el futuro podrían pasar por el altar. Cabe recordar que fue este fin de semana cuando se convirtió en protagonista al asegurar que estaba harta de comentarios sobre su físico. Especialmente con los relacionados con su aumento de pecho, siendo ella misma la que en primera persona ha aclarado qué le sucedió en el pasado. "Quien me conoce sabe cómo he sufrido con eso", llegó a decir. Hastiada con la situación, la novia de Risto aseguraba que no se había sometido a una "mamoplastia sino a una doble mastectomía", intervención a la que se han sometido otras famosas como Terelu Campos al confirmarse que eran portadoras de un gen causante del cáncer de mama y ovarios.

Fue este verano cuando Natalia Almarcha y Risto Mejide se dieron una nueva oportunidad. Decidieron reconciliarse tras una ruptura que la propia Natalia Almarcha confirmó y la cual los dos parecen haber olvidado. Tanto que ella al volver de su viaje a Granada escribió en sus redes sociales una frase muy impactante: "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón". No es para menos y es que si todo va bien podrían pasar por el altar próximamente, una decisión que la joven quiere meditar con tiempo y, sobre todo, con cabeza. A finales del mes de septiembre Risto Mejide fue pillado en Granada adquiriendo esta imponente joya para Natalia, en concreto, en la conocida joyería Suárez de Granda, donde por protección a sus clientes no han confirmado ni desmentido nada.

¿Quién es Natalia Almarcha, la novia de Risto Mejide?

La joven de 27 años vive en Valencia, aunque puede que sus planes cambien pronto. Natalia ya no estaría trabajando en una farmacia, sino con grandes miras hacia "un proyecto empresarial potente", según han explicado en 'Mamarazzis'. Quizás esto sea lo que les acerque y ayude a que todo marche sobre ruedas.