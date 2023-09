Neymar no atraviesa su mejor momento a nivel sentimental. Apenas han pasado tres meses desde que se dio a conocer la infidelidad que el exfutbolista del FC Barcelona había cometido hacia su pareja, Bruna Biancardi. Una deslealtad que caía como un jarro de agua fría sobre la influencer, que ahora ha tenido que hacer frente a un nuevo varapalo que mucho tiene que ver con su compañero de vida: la publicación de unas imágenes en las que el deportista aparece coqueteando con dos mujeres en una discoteca. Sin embargo, la reacción de la madre de la futura hija del brasileño no se ha hecho esperar, y ha hecho uso de sus redes sociales para lanzar un mensaje directo al jugador.

“Soy consciente de lo que pasó y nuevamente estoy decepcionada. En la recta final de mi embarazo mi enfoque y preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija. Eso es todo en lo que voy a pensar por el momento. Gracias por vuestros bonitos mensajes”. Con estas palabras, la novia de Neymar ha dejado entrever que el futbolista del Al-Hilal Saudi F.C. ha vuelto a perder su confianza con apenas unas semanas de diferencia desde que lo hizo por primera vez. Por ahora, la modelo no ha revelado detalles sobre si está dispuesta a seguir con su relación sentimental con el deportista o si, por el contrario, prefiere continuar con su maternidad en solitario.

Neymar, de nuevo infiel tres meses después

No es la primera vez que Neymar se ve envuelto en una situación de esta índole. Sin ir más lejos, durante el pasado mes de junio, el brasileño hizo pública una carta de perdón a su novia por una infidelidad: “Justificar lo injustificable. No era necesario, pero te necesito en nuestra vida… He visto lo mucho que has sufrido y lo mucho que quieres estar a mi lado. Y yo al tuyo. Me equivoqué, cometí un error”, comenzaba escribiendo.

Lejos de dejar ahí su testimonio, Neymar siguió haciendo hincapié en su postura e incluso llegó a pedir una segunda oportunidad a Bruna: “Esto golpeó a una de las personas más especiales de mi vida. La mujer que soñaba estar a mi lado, la madre de mi hijo… Esto golpeó a tu familia y llegó en un momento tan especial como es la maternidad. Bru, ya te pedí perdón por mis errores pero me siento obligado a reafirmarlo públicamente… No puedo imaginarme sin ti… Nuestro amor por nuestro bebé vencerá y se fortalecerá”, aseguraba el deportista.

Pero lo cierto es que ahora ha vuelto a destaparse un nuevo error que pone en jaque la continuidad de la historia de amor entre Neymar y Biancardi, pese a que hace unos meses la propia Bruna se hacía eco de su estado de gestación con la mayor de las alegrías: “Soñamos con tu vida, planeamos tu llegada y saber que estás aquí para completar nuestro amor, hace nuestros días más felices. Llegarás en una hermosa familia, con tu hermano, abuelos, tíos y tías que ya te quieren mucho! Ven pronto hijo, te esperamos!”, revelaba con ilusión.