Novedades sobre la detención del hijo de Marlène Mourreau por supuesta agresión sexual

Gabriel Guevara se convertía en el centro de todas las miradas este fin de semana. El hijo de Marlène Mourreau ha sido detenido en el festival de Venecia por un presunto delito de violencia sexual, ya que supuestamente pesaba una orden de detención internacional. Horas después su abogado, Pedro Fernández González, ha emitido un comunicado en el que se da por hecho de que esto se trata de un error y de que este caso fue ya resuelto. "Ha sido retenido por la policía italiana en Venecia. Se trata de un antiguo proceso en Francia, cuando Gabriel era menor de edad. En España ya salió resuelto a su favor con todas las absoluciones", comienzan diciendo. Estupefactos con lo sucedido, no han dudado en emitir un comunicado al respecto.

Confían en que quede en libertad "en la mayor brevedad posible" y que pronto se compruebe el error en una detención que ellos tildan de irregular. De momento, poco más se sabe acerca de este hecho que mantiene en vilo a la familia. De lo que sí son conscientes es de que el actor de 'Culpa mía' estaba en Italia, ya que se le había otorgado el Premio Internacional Filming Italy a la Mejor Película Young Generation. Un reconocimiento que no ha llegado a recibir debido al escándalo que ha supuesto su detención. Esperan que sea la noticia quien se pronuncie, no siendo hasta entonces cuando se dará un paso al frente.

Su madre Marlène Mourreau no ha utilizado sus redes sociales para dar su versión, al igual que tampoco su hijo, quien no debe tener acceso a su teléfono móvil todavía. Al parecer, la detención se habría producido el pasado 2 de septiembre, fecha previa a que se le entregara un galardón. La otra parte que ha emitido un comunicado es el Bienal de Venecia, quien ha explicado que la presencia del joven "no estaba vinculada a ninguna actividad o producción del 80º festival Internacional de Cine de Venecia".

(Noticia en elaboración)