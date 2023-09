Nos colamos en el coqueto negocio de Gema López: así ha decorado su lugar de trabajo

Gema López no puede estar más feliz con el cambio que ha dado su vida en los últimos meses. Tras la cancelación de 'Sálvame', la colaboradora de televisión se ha unido al equipo de 'Espejo Público' de Antena 3 como copresentadora. Sin embargo, no es el único trabajo que tiene. La periodista, que es muy aficionada a la moda, ha utilizado siempre sus redes sociales para enseñar los looks elegía para ir a la tele. Esa pasión por la moda le ha llevado a tomar la decisión de abrir un espacio para seguir con su tienda de moda online.

Ha querido abrirse camino en otros terrenos y apostó por abrir una tienda de moda online, 'Ne&Nu'. Sin embargo, ha querido dar un paso más en este proyecto y ha adaptado un local para convertirlo en su lugar de trabajo, ya que la tienda está creciendo a pasos agigantados. Esto le ha obligado a tener un sitio en el que se instale su equipo de trabajo. Personal que lleve las cuentas, otro para hacer las fotos para la página web e incluso las personas que preparen los pedidos online para enviarlos posteriormente a las clientas.

Para ello, Gema López ha tenido que hacer una reforma y un posterior diseño de interiores para conseguir el espacio que ella deseaba. Gema López estaba muy feliz por poner en marcha este proyecto y por fin ha visto la luz. Aunque es muy celosa de su intimidad, Gema López ha querido hacer una excepción para darle visión al sueño que ha cumplido. De hecho, ha compartido varias fotos del resultado. Su zona de trabajo ya es un hecho y ha dejado ver cómo ha decorado todos las estancias del que se ha convertido en su lugar favorito.

Gema López ha acondicionado un local para ella y su equipo de trabajo

"Han sido muchas horas de trabajo, de risas, estrés y mucho calor", escribía hace unos días después de un verano que ha pasado de mudanza. "Trabajar aquí es un placer ☺️", ha escrito emocionada. Es un lugar de trabajo en el que preparan los pedidos que las clientas compran desde la página web, pero también tenía que ser un lugar en el que tanto ella como sus trabajadores estuvieran cómodos.

La cosa marcha muy bien y eso les ha llevado a dar el paso de crear un lugar en el que tener todo mucho más organizado y en el que se trabaje en calma: "Nuestros sueños se van cumpliendo y ampliando cada día gracias a vuestro apoyo", ha declarado Gema López emocionada y agradecida por la acogida de su marca. Y todo está a su gusto. Eso sí, todo ha necesitado constancia tanto en el antes como en el después de una obra que le ha ocupado la mayor parte del tiempo. Menos mal que se ha desarrollado todo antes de debutar en 'Espejo Público', donde Gema López se estrenó el pasado lunes 11 de septiembre. Ahora está pluriempleada, ya que no solo tiene que acudir al plató todos los días, también visita su oficina para ver cómo va su negocio de moda.

¡Este es el antes y el después de la obra en el negocio de Gema López!

