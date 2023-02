Norma Duval: “Soy una abuela feliz”

Norma Duval nos confiesa en qué punto se encuentra su relación con Matthias Kühn tras 13 años de relación y una reciente boda. Una boda a la que, por cierto, no asistieron sus hijos y que celebró en la más estricta intimidad. En esta entrevista a SEMANA nos cuenta cómo se encuentra tras convertirse, por tercera vez en su vida, en una mujer casada. También nos habla de su faceta como abuela, que la hace "muy feliz".

Estás guapísima.

Muchas gracias. Voy de Carla Ruiz, que es la que me hizo el traje de novia, amiga mía además.

Ya no hay que sufrir para estar guapa.

Yo he decidido bajarme del tacón alto, con eso te lo digo todo. Voy comodísima. A mí me chiflan los tacones, pero he hecho una barrida en mi casa y he quitado todos los zapatos de tacón, algunos muy nuevos. Sólo me los pondré cuando lleve un traje de noche. Ya el tacón me cansa.

Pues se te ve estupenda.

Soy una abuela feliz. Estoy contentísima. Y me encanta asumir retos y hacer cosas nuevas, como ahora diseñar zapatos. Quería que fueran zapatos de confort. Y con precio asequible.

"Me he casado después de trece años juntos, así que ya nos conocemos mucho", dice de su boda con Matthias Kühn

Estás cómoda en todos los aspectos de tu vida.

Muy feliz y contenta.

¿Ha cambiado algo tu vida tras tu reciente matrimonio?

No, estamos muy bien. Me he casado después de trece años juntos, así que ya nos conocemos mucho. Lo que sí es verdad es que siento que tengo que estar más tiempo con mi marido. Ya tengo la residencia en Suiza, me la dieron al mes.

¿Él te recrimina que estás mucho tiempo fuera?

No, es más bueno que el pan. Me deja hacer todo lo que me apetece y me da mucha libertad. Los dos nos damos ese espacio, que además es muy necesario a una edad madura como la nuestra. A esta edad cada uno tiene que tener su lugar.

¿Te gusta la vida allí?

Sí, me gusta mucho estar, me encanta. Porque además me gusta mucho ir al gimnasio, hacer deporte, tengo amigos, es súper relajante. Yo allí tengo mucho tiempo, preparo todo lo que tengo que hacer aquí, y luego aquí llevo una vida de loca y no paro.

Es el hombre de tu vida.

Sí, definitivamente sí. Tengo tres hijos estupendos de mi primer matrimonio, luego tuve una historia muy bonita y ahora tengo un hombre maravilloso al que amo, y él me ama, y nos vamos a quedar ya así, ya toca.

"Ya me he sacrificado bastante, ahora voy a disfrutar un poquito"

¿Cómo llevas el estar lejos de tus niños?

Ellos están muy mayores ya, son hombres y cada uno tiene sus vidas. Y las chicas han hecho ya 24 años. Ya me he sacrificado bastante, ahora voy a vivir yo un poquito. Y a ellos Matthias les cae muy bien y son muy respetuosos con lo que yo haga.

¿Qué tal en tu nueva etapa televisiva con Toñi Moreno?

Toñi es una crack, con ella me parto de risa. Me paso muy bien. Encima estoy en TVE, donde empecé con 17 años. Toda una vida.