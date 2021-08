Te mostramos en exclusiva en SEMANA el posado de Norma Duval en la casa que posee en Segovia. Allí se mudará una vez venda la mansión de La Moraleja.

Norma Duval quiere ir cerrando capítulos. La que fuera vedette despidió a su madre hace solo unos meses, un doloroso golpe tras el que quiere pasar página. En este proceso no ayuda el hecho de seguir viviendo en la misma casa en la que cuidó de ella hasta su último aliento, la mansión de La Moraleja. Por ello, la ha puesto en venta y planea vivir entre Madrid y su propiedad en Segovia, una espectacular residencia que ahora te mostramos en exclusiva en SEMANA. La empresaria se confesó con esta revista hace algún tiempo precisamente sobre qué haría una vez llegara este momento: «Mi idea es tener una casa más acorde cuando la familia vaya menguando (…) Me sobra casa, cuando llegue el momento buscaré otro sitio». Entonces, no dudaba en explicar que su vivienda tenía fecha de caducidad, tal y como ahora ha demostrado la operación inmobiliaria que quiere llevar a cabo. Tiene cariño a la casa, pero desprenderse de cosas materiales para ella nunca ha sido un problema.

Aunque la increíble casa en la que vive es digna de cualquier revista, lo cierto es que Norma quiere pasar página. Las dimensiones son demasiado grandes para ella y sus sobrinas y prefiere mudarse a otro lugar, según explica ‘Jaleos’, pero ¿cómo es el refugio de Norma Duval en Castilla y León? Con una zona exterior que despierta la envidia de cualquiera, la empresaria ha vivido allí momentos inolvidables, por lo que tiene previsto pasar mucho tiempo allí a partir de ahora. Al parecer, esta casa no solo tiene los recuerdos que ella ha creado allí y es que fue construida por su bisabuelo, siendo ella quien se esforzó por recuperarla para ella y su familia. Ella la tilda de «capricho» y en sus muros pretende ahora que tanto ella como los suyos sigan siendo igual de felices que lo han sido en La Moraleja. En este artículo te ofrecemos en exclusiva un amplio reportaje fotográfico en el que podrás descubrir cómo es la casa de Norma Duval así como su decoración.

De este modo dice adiós a una casa de tres plantas con gimnasio, sala de baile o un enorme jardín. La vivienda fue adquirida por ella y por el que era su marido, Marc Ostarcevic, en la década de los 90, no obstante, con varios hijos independizados Norma Duval está en otra etapa vital. Mientras se pone en marcha con las gestiones de compraventa de su inmueble, Norma Duval no descarta volver al trabajo como terapia para minimizar el dolor de su luto. Y para ponerse de nuevo las pilas en una profesión que la apasiona, ya sea el teatro o la televisión. El futuro se presenta optimista y prometedor para ella. A sus 65 años, no pierde la ilusión ni las ganas de emprender un nuevo proyecto.