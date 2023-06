Norma Duval: "Me he enterado del ingreso de Carmen Sevilla por la prensa"

Hace apenas unas horas conocíamos la triste noticia. Carmen Sevilla vuelve a ser noticia. La actriz, de 92 años, se encuentra ingresada en el hospital Puerta de Hierro de Madrid, tal y como ha podido confirmar SEMANA. La veterana artista, musa del cine de los 50 y los 60, y mítica presentadora del 'Telecupón' está en estado grave. Diagnosticada de Alzhéimer en 2009, su salud es delicada y la preocupación por su evolución es máxima. Tras saberse de su ingreso, SEMANA se ha puesto en contacto con Norma Duval, amiga íntima de la sevillana. Esta nos responde muy amablemente que está "fuera de España" y que la noticia la ha pillado por sorpresa: "Me he enterado de esto por la prensa, porque me estáis llamando vosotros".

"No tengo noticias de ella", explica Norma Duval

Norma Duval, que actualmente vive a caballo entre España y Suiza, es una de las personas que más pendiente ha estado de Carmen Sevilla durante estos 12 años que ha permanecido alejada del foco mediática. "Me estáis breando a llamadas y lo entiendo, pero no sé nada", responde Norma Duval, sin ocultar su preocupación. "No tengo noticias de ella, así que no voy a hacer más declaraciones".

Fue en el año 2010 cuando se supo que padecía una enfermedad degenerativa, por lo que su compañera Concha Velasco tomó el relevo al frente de 'Cine de barrio'. En los últimos doce años apenas hemos visto en público a la actriz. Una de sus últimas apariciones fue '¡Qué tiempo tan feliz!', presentado por María Teresa Campos, donde acudió como invitada a su programa. En 2015, su familia tomó la decisión de ingresarla en una residencia en la localidad madrileña de Aravaca para que estuviera atendida por profesionales las 24 horas del día. Desde aquel año, su estado de salud ha sido un verdadero misterio.

"Carmen Sevilla ha crecido con mi hermana, Carla, y hemos formado una familia muy bonita durante muchos años", recordaba Norma Duval en 2018

Su hijo, Augusto Algueró, decidió hace tiempo que su madre no recibiera la visita de nadie en la residencia. La actitud de Augusto molestó a Normal Duval. En el año 2018 lamentó públicamente no poder tener acceso a ella. "Yo tengo un grandísimo cariño por una mujer que está enferma, que es Carmen Sevilla. Como muchos sabréis, empecé a trabajar con Carmen Sevilla, con solo 17 años. Una relación profesional que luego se convirtió en familia. Su hijo, Augusto, se ha criado con nosotros. Ha crecido con mi hermana, Carla, y hemos formado una familia muy bonita durante muchos años", dijo la vedette hace cinco años. "Luego por diferentes motivos, te casas, tienes hijos, viajas, pero el cariño siempre ha estado ahí presente. Yo, en el año 2015, le pedí a Augusto que me dejara ver a su madre, porque quiero despedirme de ella. No he tenido respuesta. Desde aquí hago un llamamiento para poder despedirme de Carmen Sevilla. Quiero volver a abrazarla. No quiero despedirme delante de un ataúd”.