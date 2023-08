En noviembre de 2022, Norma Duval y Matthias Kühn se daban el "sí, quiero" en una boda íntima en Suiza. La exvedette se siente completa junto a su marido, a quien tiene mucho que agradecerle puesto que apareció en el momento en el que su vida se derrumbaba. A este respecto, la que fuera participante de 'MasterChef Celebrity' se ha deshecho en halagos en 'La última noche' a la hora de hablar del suizo y ha hecho balance de sus más de trece años de relación intermitente con él.

Norma Duval ha admitido que, para ella, una relación debe pasar por varias etapas. Cuenta que ella y Matthías han tenido dos crisis muy fuertes de las que se enorgullece de haber superado. "Estamos muy felices y nuestra vida está muy equilibrada", afirma. La base de su relación se cimienta en el respeto mutuo y en el poder tener libertad de hacer lo que quieren cuando y donde quieren. "Nos damos nuestro espacio. Él tiene su familia, yo tengo la mía. Él me permite hacer todo lo que quiera y yo se lo permito a él. Eso es muy importante", insiste.

A Norma Duval no le gusta quedarse con los aspectos negativos de sus relaciones pues considera que con el paso del tiempo éstas desaparecen y solo se queda con lo bueno. "Queda lo mejor", aclara. Este tercer matrimonio para la exvedette ha llegado en un momento clave para ella. "Nos hemos dado una libertad absoluta, nos compenetramos en muchas cosas, tenemos mucho en común. El hecho de tener una edad y ser más maduros te da la posibilidad de no cometer errores del pasado", asevera. La que fuera participante de 'MasterChef Celebrity' también hace hincapié en que el suizo "es el hombre definitivo de mi vida". La invitada de 'La última noche' no ha podido evitar que se le saltaran las lágrimas al recordar a su hermana. Se dirigía a cámara para dedicarle un "te quiero" a su marido por haber aparecido el mismo año en el que falleció Carla: "Lo conocí cuando mi vida empezó a derrumbarse".

Norma Duval, enamorada de sus nietos

Norma Duval está en una época en la que disfruta de las pequeñas cosas, así como de sus nietos. Eso sí, deja claro que las abuelas están para consentir y que son los padres los que tienen que educar. "Yo pienso que la educación que te dan tus padres es la que luego desarrollas, y eso es lo que quiero que hagan mis hijos cuando yo no esté", comenta emocionada.