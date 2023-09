Poco a poco, los familiares de Daniel Sancho se han ido pronunciado sobre la situación del joven en Tailandia, donde se mantiene preso desde el pasado 7 de agosto. Faltaba su abuela, Noelia Aguirre, una de las personas más cercanas al asesino confeso de Edwin Arrieta. No en vano, vivían juntos en su residencia de Madrid. Así lo ha confirmado ella misma en las primeras declaraciones públicas que ha ofrecido: "Sí, vive conmigo, claro. Y seguirá viviendo hasta que se case y esas cosas". La madre del actor Rodolfo Sancho ha asegurado que confía en la verdad de su nieto y que está deseando verlo. Ha reconocido, así mismo, que está muy triste y que todavía no ha podido hablar con él, pero espera hacerlo pronto. Incluso, planea viajar al país del sudeste asiático para estar con él.

Noelia Aguirre fue una de las últimas en enterarse del atroz crimen perpetrado por su nieto. Su familia no se lo contó en un primer momento, imaginamos, que hasta no tener más claridad sobre la verdadera situación de Daniel. El tío del joven y hermano de Rodolfo, Rodrigo Sancho, portavoz involuntario de la familia, confesaba a mediados de agosto que su madre no sabía nada. Con el fin de protegerla, habían decidido mantenerla al margen del bombardeo de informaciones que un día sí y otro también se difundía sobre el cocinero.

Vídeo: Europa Press

Este miércoles, la propia Noelia, daba cuenta de que está al tanto de todo lo acontecido con Daniel Sancho. Muy tranquila, ha asegurado que confía en que su nieto pueda volver pronto a España y en la justicia tailandesa.

También se ha referido a las críticas que recibió su hijo Rodolfo tras sus inesperadas declaraciones después de visitar a Daniel Sancho en la cárcel de Koh Samui. "Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, creo que con eso he dicho suficiente", aseguraba el intérprete con rotundidad. Tras esta, su primera comparecencia ante las cámaras, el actor recibió un aluvión de críticas en redes sociales, hasta el punto que tuvo que disculparse un día después.

"Somos buena gente, pero es que ustedes también llegan cuando llega el pobre de un viajón, de ver a su hijo ahí", ha sentenciado Noelia, muy amable en todo momento con el reportero al que ha concedido sus primeras palabras.