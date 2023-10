La "noche loca" entre Blanca Romero y Álvaro Muñoz Escassi

Blanca Romero ha sido la protagonista de la última entrega de 'MasterChef Celebrity', que se emitió este pasado jueves en TVE, pero no por algún plato que haya hecho, sino porque ha revelado que mantuvo una aventura con Álvaro Muñoz Escassi. Es normal que los concursantes de este programa hablen de temas personales mientras cocinan, ya que tienen tiempo para hacerlo. Pero esta confesión no ha dejado indiferente a nadie.

En una de las pruebas de equipo, Blanca Romero encontró el momento perfecto para confesar aspectos íntimos de su vida que todos desconocíamos. De hecho, daba detalles sobre cómo le gustaban los hombres. La actriz aseguraba que le gustaban con pelos. Tanto es así que no dudaba en lanzar un piropo al propio Álvaro Muñoz Escassi: "¡Qué guapo está con barba!", decía sin pelos en la lengua.

Y Blanca Romero aprovechaba este piropo para desvelar que ambos mantuvieron una relación: "Una noche de copas, una noche loca", desvelaba la actriz. "Besé sus besos y olvidé su boca", cantaba acto seguido ella sobre el jinete. Toñi Moreno, que últimamente está sacando mucha información a sus compañeros sobre su vida privada no se conformó con eso y quiso saber más. Blanca Romero, que siempre ha destacado por ser discreta, no tuvo reparos a la hora de contarlo todo sobre su romance con Álvaro Muñoz Escassi.

Blanca confiesa que mantuvo una aventura con Álvaro Muñoz Escassi

"Deberíamos de tener unos 17 o 18 años, pero ese hombre tenía un culo y unas patas que parecía un busto griego", declaraba rotunda la madre de Lucía Rivera sobre Escassi. Toñi Moreno siguió y no dudó en preguntarle si es cierta la fama que tiene Escassi de conquistador, a lo ella contestó sin ninguna duda: "La tiene bien puesta".

Álvaro Muñoz Escassi estaba concentrado en seguir con la receta que le había tocado su grupo, pero no hizo oídos sordos. Tanto es así que se acercó hasta la cocina del equipo contrario para preguntar qué estaban hablando sobre él. Blanca Romero le dijo tajante: "Me están tirando de la lengua un rato". Y el jinete se confesó: "Yo estuve enamorado de Blanca en su día". Pero no quisieron que se hiciera público en ningún momento. Tanto es así que ella le advirtió: "Le dije 'como digas algo, te reviento'. Terminó como tenía que terminar. Luego nos hicimos colegas para toda la vida".

Pepe Rodríguez no pudo evitar preguntar más tarde a Blanca si sentía algo por Álvaro Muñoz Escassi, a lo que ella contestó que no, que para ella la relación entre ellos era como la que tienen los hermanos. "Él sí repetiría, yo no", declaró entre risas mientras miraba al jinete, que le contestó: "Porque tengo novia, si no, no te salvaba ni la caridad".