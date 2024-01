No saben, no contestan: la extraña desaparición de Rodolfo Sancho que nadie sabe (o puede) explicar

Rodolfo Sancho intenta seguir adelante con su vida profesional mientras que la cabeza la tiene puesta en el juicio al que se enfrenta su hijo, Daniel Sancho, por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. El actor tiene un gran motivo para sonreír: su vuelta a la pequeña pantalla gracias a su nuevo proyecto laboral. En concreto, el hijo del fallecido Sancho Gracia encarna al villano de 'Zorro', la serie de Amazon Prime protagonizada por Miguel Bernardeau. Hace unos días fue la premier de la misma y destacó por la ausencia del marido de Xenia Tostado.

Rodolfo Sancho puso una condición para participar en la promoción de 'Zorro': no hacer ninguna entrevista. Se le esperaba en la premier de la ficción celebrada hace tan solo unos días en Madrid. Sin embargo, fue el gran ausente. “Se consultó a los actores la disponibilidad para asistir al estreno. Aunque el compromiso de todos es absoluto con la serie, a veces las agendas de trabajo complica la asistencia de todo el elenco”, nos explica María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, al ser preguntada por el motivo de la ausencia del actor.

Por otro lado, esta revista también ha podido hablar con la productora de la ficción, Secuoya, desde la que nos explican que desconocen los motivos por los que Rodolfo Sancho no estuvo en la premier. No obstante, insisten en que sí forma parte de la promoción de la misma y defienden que él "está perfectamente bien representado en el tráiler". Aunque no expliquen el hecho de que no acudiera a esta cita tan importante, se entiende que el propio hijo de Sancho Gracia no esté de ánimos para formar parte de algo tan festivo. De la misma manera, en la propia alfombra roja de la premier, los actores fueron preguntaron por la ausencia de su compañero y ninguno supo decir qué le ocurría y dónde estaba. Esta aparición hubiera tenido lugar tan solo unas semanas después de que los abogados de su hijo hicieran una rueda de prensa en la que volvieron a insistir en que se cometieron irregularidades en el caso.

Rodolfo Sancho también está pendiente de otro estreno. En este caso, se trata de la película 'Un paseo por el Borne'. Fue rodada en febrero en Mallorca y llegará a las salas de cine en 2024. La cinta está dirigida por Nick Igea y el actor será protagonista junto a Natalia Verbeke y Ruth Gabriel. La historia del personaje de Rodolfo Sancho le cautivó para aceptar el papel gracias a la transformación que sufre. El hijo de Sancho Gracia dará vida a un profesor con una frustración muy grande que tendrá que dar clases de cine a unos chicos.

La defensa de Daniel Sancho insiste en las irregularidades de su caso

La defensa de Daniel Sancho sostiene que el hijo de Rodolfo Sancho "nunca confesó que hubiera asesinado a Edwin Arrieta". Según ellos, la policía le habría coaccionado para que admitiese el crimen: "Daniel fue engañado desde el minuto uno (...) Daniel dice que hubo una pelea y por eso murió Edwin y la policía transcribe lo contrario". Sus abogados han denunciado que Sancho no contó con un abogado desde el principio. Ni siquiera de oficio. Tampoco se explican cómo a Daniel Sancho no le leyeron sus derechos, al igual que critican la reconstrucción que el joven hizo con la policía en el hotel en el que Edwin falleció. La comparecencia provocó que la familia de la víctima, Edwin Arrieta, se llevara las manos a la cabeza. En concreto, tacharon sus explicaciones de "vergonzosas" e "injustificables". "La familia de Edwin consideramos que la rueda de prensa es una vergüenza. Intentar justificar un asesinato con una supuesta agresión es del todo intolerable. Y referir ahora que los abogados que asistieron a Daniel y a la Policía, no hizo bien su trabajo, es inaudito", insistía la hermana del fallecido, Darlin, en 'TardeAR'.